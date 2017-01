Els vehicles d'Haro i Torrallardona es mantenen en el grup de favorits

El Toyota de Nani Roma, amb l'odenenc Àlex Haro de copilot, i el camió de Gerard de Rooy, amb Moi Torrallardona de navegant, mantenen intactes les seves possibilitats en el ral·li Dakar després de la jornada d'ahir, amb una llarga especial de gairebé 300 quilòmetres per a tots els vehicles en què l'important era no perdre pistonada. De fet, cap dels favorits no ho va fer en cap de les categories, i només l'osonenc Xevi Pons, que va tenir una avaria quan va marxar-li una roda, va caure de les primeres posicions respecte de la jornada inaugural.

En cotxes, la rapidesa del recor-regut va beneficiar el múltiple campió del món de ral·lis Sébastien Loeb, que es va imposar davant del Toyota d'Al-Attiyah, ja recuperat dels problemes del primer dia. Roma i Haro només van perdre tres minuts i mig i ara són cinquens a la general. El pilot osonenc explicava, un cop acabada l'etapa, que «l'inici ha estat bastant estressant, ja que tothom anava al màxim. Ha estat complicat. Llavors hem tingut el problema que se m'ha acabat l'aigua del parabrisa i no n'entenia la causa. Com que érem a una zona de fang, m'ha molestat bastant i m'he posat nerviós. Per sort, la resta de l'etapa s'ha desenvolupat sense gaires problemes». L'olianès Isidre Esteve, per la seva banda, va ser 41è i va remuntar posicions respecte del dia anterior.

Pel que fa als camions, Gerard de Rooy, amb Moi Torrallardona, van haver d'anar remuntant durant el tram final de la jornada després d'un inici millorable. De tota manera, no li va ser suficient per superar quatre vehicles, un Renault, un Kamaz, un Man i un Maz. Tot i així, l'holandès és quart de la general, amb tres minuts i pocs segons de pèrdua respecte del nou líder, el seu compatriota Martin van den Brink.

Primer recital de Price

En les motos, el vigent campió, Toby Price, va aconseguir una convincent victòria que el confirma com a màxim favorit per recuperar el tron. La jornada va ser bona per a les KTM dirigides per Jordi Viladoms, que van fer doblet amb l'austríac Walkner. Pel que fa als nostres pilots, Gerard Farrés es manté a l'expectativa i Armand Monleón, tal com va fer l'any passat, continua remuntant i esperant la seva oportunitat. L'igualadí explicava ahir que «ha estat una etapa molt llarga, sobretot a l'inici, amb molta herba i molta pols. És important anar adquirint un bon ritme de cara a les etapes de Bolívia, que segur que marcaran les diferències». També va voler destacar l'esportivitat de Laia Sanz, que ara és 25a, ja que «quan l'he atrapada m'ha vist i s'ha apartat. És un bon detall».

En vehicles SSV, a l'hora de tancar aquesta edició, el bugui del santfruitosenc Guifré Pujol no havia passat encara pel punt 2 dels 5 que hi havia.