El cadet del Manresa és subcampió al prestigiós Torneig Vila de Martorell

El Catalana Occident va aconseguir el segon lloc al prestigiós Torneig Vila de Martorell per equips cadets, que complia la setzena edició. Els manresans van caure a la final davant l'UB Sant Adrià (UBSA) per deu punt de diferència (69-79). El duel va ser molt igualat des del primer minut, amb avantatges molt curts fins al tercer quart, quan els bagencs van anar perdent potencial.

En aquest torneig amb equips de categoria preferent organitzat pel CB Martorell, el Catalana Occident va classificar-se per a la final després de superar el CB Hospitalet, que era el vigent campió, per 74 a 55, a semifinals. En la fase prèvia, els manresans van caure davant el mateix UB Sant Adrià (67-81) i van vèncer la UE Sant Cugat (73-58). A banda dels equips esmentats, també hi van participar el CB Sant Josep i el CB Cornellà.

El Torneig Vila de Martorell «reuneix els millors equips en categoria preferent de bàsquet, i és una competició consolidada en aquestes dates nadalenques», ha assegurat Miquel Fusalba, president del club organitzador. Durant tres dies «es poden veure partits de gran qualitat, i és un èxit, ja que els mateixos equips demanen participar-hi», ha afegit el mandatari del CB Martorell.