De Rooy i Torrallardona tenen un dia complicat i baixen al 14è lloc en la classificació

La tercera etapa del Dakar 2017, entre les localitats argentines de San Miguel de Tucumán i San Salvador de Jujuy, es va embolicar des de l'inici per a l'equip de Gerard de Rooy i el bagenc Moi Torrallardona, els vencedors en camions de la pasada edició. Sortien tercers de la genral a tres minuts i escaig dels primers però uns problemas en el sistema d'inflat de les rodes del seu Iveco serien la causa d'un retard que al quilòmetre 75 del dia era ja de 31 minuts sobre el rus Nikolaev (Kamaz) dominador de la jornada. Al final, De Rooy-Torrallardona-Rodewald van entrar en el divuitè lloc i cedint 34'16''.

A la general de camions, el primer classificat és el txec Martin Kolomy (Tatra) amb només 33 segons d'avantatge sobre Eduard Nikolaev. El tercer és el pilot argentí Federico Villagra, de l'equip Iveco, a 4'40''. De Rooy-Torrallardona són els catorzens a 33'37'' de Kolony. Un cop per les seves aspiracions de revalidar la victòria però que tampoc no els descarta de forma definitiva ja que queda molt terreny per davant, sobretot en les etapes de Bolívia que es comencen a disputar a partir d'aquest dijous.

El primer dels abandonaments dels nostres representants al Dakar ha estat el del fruitosenc Guifré Pujol, copilot de l'andorrà Andreu Cachefeiro en el grup dels vehicles SSV. El seu buggie Yamaha va haver de plegar, dimarts, per problemes mecànics causats pel fang.

Gerard Farrés, setè en motos

Pel que fa a la categoría de les motos, ahir va tenir una actuació estimable el manresà Gerard Farrés (KTM), vuitè de l'etapa i setè de la general que ara encapçala el castellonenc Joan Barreda (Honda) amb deu minuts de marge sobre el britànic Sam Sunderland (KTM). Després es troben el veterà portugués Paulo Gonçalves (Honda) a 13'42'', el xilè Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 14'56'' i el vencedor del 2016, l'australià Toby Price (KTM) a 16'19''. Farrés, setè, es trova a 22 minuts justos.

L'igualadí Armand Monleón (KTM), que participa per segona vegada al Dakar, va entrar en el lloc 21è i ara es troba ubicat en la posición divuitena a 44'18'' de Barreda.

Pel que fa als cotxes, un altre anoienc, el copilot Àlex Haro va tenir un dia molt dur amb Nani Roma. El seu Toyota va quedar aturat uns quilòmetres abans de la meta però finalment va poder entrar en vuitena posición, perdent només 13 minuts respecte el vencedor del dia, Stephane Peterhansel (Peugeot). El segon va ser Carlos Sainz i el tercer Sebastien Loeb, ambdós també amb Peugoet. Un dels favorits, Al Attiyah (Toyota) va perdre més de dues hores. Isidre Esteve (Mitsubishi Proto Arc) va ser el 36è a 2 hores 25 minuts de Peterhansel.

En la general de cotxes, Roma-Haro són cinquens a 13 minuts i 4 segons de Loeb. Sainz és segon a 42'', tercer se situa Peterhansel a 4'18'' i quart Mikko Hirvonen (Mini) a 9'38''. Pel que fa l'urgellenc Isidre Esteve és 35è a 3 hores i 36 minuts del líder.

Avui es disputa la quarta etapa entre San Salvador de Jujuy i Tupiza, ja dins del territori bolivià. Són 416 km d'especial per a un total de 521, amb protagonisme per les dunes i l'altura, ja que se circularà per territoris que estan per sobre dels 3.500 metres per sobre del nivell del mar.