El Barça perdona un Athletic violent a San Mamés

El més normal és que el Barça superi l´eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei davant de l´Athletic. El 2-1 d´ahir a San Mamés no és cap resultat impossible de superar. Però la sensació que va tornar a deixar ahir l´equip de Luis Enrique és el d´una formació tova quan se la pressiona, que necessita massa estímuls per reaccionar quan les coses van mal dades i amb poca capacitat de resolució en situacions favorables. Ahir, els blaugrana sabien que l´Athletic jugaria amb força des del primer minut. Potser no que superaria el reglament en tantes oportunitats.

Tot i així ,va tornar de vacances a veure-les venir i es va trobar amb dos gols en tres minuts que li van complicar la vida. Després, a la segona part, quan el nefast Fernández Borbalán va intentar arreglar el calamitós arbitratge dels primers 45 minuts, només va fer un gol de falta i no va aconseguir allò que el Madrid fa tan bé, remuntar els darrers instants i donar un toc èpic a les victòries. El Barça, que diumenge té una visita crucial a la lliga al camp del Vila-real, segurament serà a quarts, però la seva primera posada en escena de l´any deixa massa dubtes.

I això que Luis Enrique va sortir amb l´equip de gala i que els primers minuts semblava que superava bé la pressió basca, amb arribades de Neymar i de Sergi Roberto a les quals no arribava Messi. Però al minut 25 tot es va començar a torçar.

Les errades d´Iniesta

Perquè va passar l´impensable, que Iniesta comencés a perdre pilotes a tort i a dret. D´una d´elles, la tercera, va arrencar la transició d´Aduriz cap a Raúl García, que va centrar perquè novament l´ariet donostiarra rematés a gol. I tres minuts més tard, mentre San Mamés aplaudia el defensa Yeray, que ha estat operat d´un tumor al testicle, Iniesta va tornar a posar en un problema Jordi Alba. El seu rebuig el va interceptar Iturraspe, que va cedir a Aduriz i aquest, de primera, perquè Williams afusellés Ter Stegen.

A partir d´aquí, els darrers vint minuts de la primera part van ser una guerra iniciada pel mateix Aduriz amb una agressió covarda, un cop de colze a Umtiti que va deixar el defensa francès sense respiració. Cap dels quatre col·legiats no la va veure i Borbalán ho va resoldre amb una targeta per a cadascú. El més escandalós, però, va arribar a l´últim minut, quan Etxeita va cometre un penal catedralici, mai millor dit, sobre Neymar. L´àrbitre andalús es va inhibir i, de pas, va repartir tres targetes als blaugrana. Davant dels crits del públic i del descontrol general, es va arribar al descans.

Messi i les expulsions

A l´inici de la segona part les coses van canviar. L´Athletic ja no podia pressionar amb tanta força i el Barça jugava amb més comoditat. A més, una falta a la frontal de l´àrea va ser aprofitada per Messi per xutar per fora de la barrera. Gorka va aturar l´esfera, però aquesta ja havia superat la línia de gol amb claredat.

El Barça disposava de més de mitja hora per empatar el partit i va començar a tocar millor. Ter Stegen no es complicava tant des del darrere i enviava pilotes llargues perquè un apagat Suárez les disputés. Messi, amb poques aparicions, en va tenir dues a l´interior de l´àrea, però, de manera estranya, no les va saber resoldre.

Un quart d´hora abans de la finalització del duel van arribar les merescudes expulsions. En la primera, Raúl García va fer una demostració de falta d´intel·ligència quan va trepitjar el peu de Neymar tot i saber que ja tenia una targeta groga. El navarrès no disputarà la tornada del Camp Nou.

Valverde va retirar del camp Aduriz i l´Athletic es va atrinxerar. Amb André Gomes al camp, Muniain va salvar un contraatac en què Suárez havia deixat sol Messi i el mateix argentí va disposar d´una clara ocasió, però es va entretenir i va deixar que San José li robés la cartera, primer, i salvés un xut del portuguès després.

L´Ahtletic encara va quedar amb nou homes per la clara expulsió d´Iturraspe, que va clavar una puntada barroera a Neymar quan aquest s´escapava cap a la porteria. Havia de ser vermella directa, però es va quedar amb doble groga. En els deu minuts finals, partit d´handbol i els bascos a l´àrea. El Madrid segurament hauria marcat. El Barça, no ho va fer i haurà de resoldre dimecres.