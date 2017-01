Definits els perfils de la VolCAT que es farà a l'Anoia del 14 al 16 del mes d'abril

Les inscripcions per a la VolCAT 2017, enguany molt centrada en l'Anoia, són obertes fins al dia 15 de febrer. La cursa de BTT es farà del 14 al 16 d'abril, amb sortides i arribades a la ciutat d'Igualada.

Per l'Anoia és per on circula la prova de 185 km. La primera de les etapes, de 60 km, és la que serà més tècnica, però sense tenir una dificultat extrema, amb senders que requereixen concentració.

La segona etapa és la que hom pot considerar com la reina, i podria ser una de les més completes de la història de la cursa. Seran 85 km i més de 2.000 metres de desnivell positiu acumulat.

Finalment, la tercera etapa és de 40 km, menys durs però que no deixaran indiferents els ciclistes. Les inscripcions a preu reduït estan disponibles fins al 15 de febrer, i cal entrar a volcatbtt.com.

En l'edició del 2016, la prova va ser més internacional que mai, i els seus dos guanyadors van ser corredors estrangers. Dins el grup masculí, el primer va ser el colombià Héctor Leonardo Páez, i en la femenina va ser campiona la italiana Anabella Stropparo, que va vèncer la belga Githa Michiels.