Farrés i Haro ascendeixen fins a la quarta posició del Dakar

El manresà Gerard Farrés (KTM-Himoinsa) i Nani Roma i el seu copilot, l'odenenc Àlex Haro (Toyota Hilux) han pujat fins a la quarta posició del ral·li Dakar després de la disputa de la cinquena jornada de la prova, aquest divendres, entre les poblacions bolivianes de Tupiza i Oruro.

Farrés ha estat sisè d'una etapa guanyada per la KTM del britànic Sam Sunderland, que és el nou líder de la competició, i en la qual Joan Barreda ha deixat escapar 37 minuts que cal sumar a l'hora de penalització rebuda dijous per repostar en una zona no permesa. Ara, el manresà és quart de la general, a 20.57 de Sunderland, al qual segueixen el xilè Pablo Quintanilla (Husqvarna), a 12 minuts, i el francès Adrian van Beveren (Yamaha), a 16.07.

En cotxes, Stéphane Peterhansel (Peugeot) ha guanyat l'etapa i ha aprofitat per posar-se líder en una classificació molt comprimida, ja que té els seus companys Sébastien Loeb i Cyril Despres just darrere, a 1.09 i 4.54, respectivament. En quarta posició hi ha el primer Toyota ,el de Nani Roma i Àlex Haro ,a 5.35 del liderat.