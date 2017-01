Monleón cau i ha d'abandonar per un cop al cap però està fora de perill

Jornada de llums i ombres per als nostres pilots, ahir, al Dakar. La mala notícia del dia que la caravana arribava a la temuda Bolívia va ser la dura caiguda d'Armand Monleón, que es va haver de retirar per un cop al cap. Afortunadament, no va perdre la consciència en cap moment i va ser traslladat a l'hospital de Jujuy, a l'Argentina, on va romandre sota observació.

Va ser només un exemple d'una nova jornada duríssima de navegació, en què el gran favorit a la victòria, l'australià Toby Price, també va acabar a un centre mèdic, en el seu cas per una fractura al fèmur esquerre per la qual va haver de ser evacuat en helicòpter. Aquesta situació deixa molt de cara les coses al castellonenc Joan Barreda, que en va tenir prou amb el segon lloc d'ahir per pujar al lideratge, amb un sensible avantatge sobre Quintanilla i Walkner, amb la primera KTM oficial.

Un dels grans beneficiats de la jornada en motos va ser un Gerard Farrés que, sense fer gaire soroll, ja és cinquè. La seva experiència podria ser clau en una cursa que, més que mai, es decidirà per eliminació. Té 30 minuts de diferència respecte del primer classificat i només 10 minuts del podi, després d'una bona actuació de tot l'equip Himoinsa a la jornada d'ahir. Ivan Cervantes és 20è i Laia Sanz, 24a.

Triomf i recuperació

Qui va tenir un bon dia ahir va ser el camió de Gerard de Rooy, Moi Torrallardona i Darek Rodewald. Després dels problemes amb els pneumàtics del dia anterior, que els van fer perdre molts minuts, la navegació del bagenc va ser vital per a una gran victòria d'etapa ahir, en plena lluita durant tot el dia amb un dels Kamaz, el d'Airat Mardeev, el més veterà de tots, que, curiosament, enguany no és el millor.

De Rooy va anar durant tots els passos menys d'un minut darrere del rus, i va ser en l'últim tram que va fer valer la seva classe per der-rotar-lo per només 30 segons. Aquesta victòria parcial, a més de donar moral, permet enfilar-se, a l'hora de tancar edició, a la cinquena posició i situar-se només 14 minuts darrere del primer dels Kamaz, el de Dimitri Sotnikov. Serà important la feina de l'argentí Federico Villagra, company de De Rooy, que ara és segon.

Resistència de Toyota

I en cotxes, després d'una jornada dolenta per a Toyota, amb la retirada d'Al-Attiyah, Nani Roma es referma com a cap d'equip. Ahir, juntament amb Àlex Haro, va ser tercer, i es manté 10 minuts darrere del nou líder, l'exmotard Cyril Despres. Ahir també va plegar el saudita de Mini Al-Rajhi i Carlos Sainz va perdre dues hores per haver quedat encallat en un barranc. A l'hora de tancar edició, l'olianès Isidre Esteve estava al desè punt de pas de la jornada i encara no havia acabat l'etapa.