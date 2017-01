La Reis Race dels Moixiganguers arriba aquest matí per cinquè cop a Igualada

Aquest divendres arriba la que és la cinquena edició de la Reis Race, la cursa especial de Reis dels Moixiganguers d'Igualada.

La prova s'ha consolidat entre el circuit català de curses urbanes com un esdeveniment original que porta els atletes a córrer per l'entorn dels principals atractius turístics de la ciutat, en un dels moments més emblemàtics per a Igualada: la festa de Reis.

La Reis Race proposa un circuit que és exigent per als corredors que són més competitius, i també un recorregut poc habitual per als que prefereixen prendre-se-la en un to més relaxat, entre amics o bé amb la família. Es podrà córrer el circuit de 10 km o bé el de 5 km de distància. L'hora de sortida és a les 10.30 h, des de la Rambla General Vives, i de 9 h a 10.15 h es podran recollir els dorsals a l'Ateneu.

La prova té una distància de 10 km, i fa dues voltes al recorregut urbà circular de 5 km, amb sortida i arribada a la Rambla. Es passa per l'avinguda Soledat i el carrer de Caritat, i s'arribarà al fins ara local social dels Moixiganguers, Cal Tabola, des d'on s'enfilarà el carrer de Sant Antoni de Baix. Per la placeta dels Blanquers es baixarà als carrerons més emblemàtics del barri industrial del Rec, l'Escola Pia i l'avinguda Balmes.