De Rooy i Torrallardona guanyen de nou i se situen líders del Dakar

El camió pilotat per Gerard de Rooy, amb el bagenc Moi Torrallardona i el polonès Darek Rodewald com a navegant i mecànic a bord, s'ha situat aquest divendres líder del Dakar després d'aprofitar una jornada escurçada i marcada per les males condicions meteorològiques. L'holandès ha superat els russos de Kamaz que tenia davant i també el seu company Federico Villagra, que ha tingut problemes, després d'aconseguir la segona victòria d'etapa seguida.

La jornada, la primera en territori bolivià, ha tornat a veure el pas sense dubtes de De Rooy, que ha anat aprofitant la davallada de tots els seus competidors en tots els passos intermedis i ha guanyat amb 11.58 sobre Eduard Nikolaev, al qual avantatja ara de 2 minuts i 23 segons a la classificació general. Tercer és un altre Kamaz, el de Dimitri Sotnikov, a 6.36. Avui, última jornada abans del descans, amb arribada a la capital boliviana, La Paz.