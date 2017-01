Torrallardona escala fins al lideratge i Farrés i Haro s'aproximen al podi

El camió de Gerard de Rooy, amb el manresà Moi Torrallardona com a navegant i el polonès Darek Rodewald com a mecànic, va guanyar ahir la segona etapa seguida del Dakar i va avançar quatre posicions per situar-se en el liderat de la prova. En un dia marcat pel mal temps, la qual cosa va obligar a reduir l'itinerari fins a la meitat, De Rooy va anar superant tots els camions russos Kamaz, encapçalats per Eduard Nikolaev, a partir del tercer dels cinc punts de control. A més, va treure partit dels problemes del seu company Federico Villagra, fins ahir segon, que va acabar entrant tretzè.

Aquest resultat deixa els actuals campions de la prova amb més de dos minuts de diferència respecte de Nikolaev i més de sis sobre el segon Kamaz, el de Sotnikov, que ara semblen els rivals més importnants, just quan la caravana del Dakar està a punt d'arribar a la capital boliviana, La Paz, on diumenge descansarà abans d'afrontar l'última setmana.

Més bones notícies

El dia d'ahir va tornar a cobrar-se víctimes, com ara un Joan Barreda que va quedar atrapat en una tempesta l'endemà de perdre una hora per sanció, ja que havia repostat en un lloc prohibit. Totes aquestes circumstàncies les està aprofitant un Gerard Farrés que, sense fer soroll, ara és quart de la general. Ahir, el britànic Sunderland es va situar líder, seguit de Quintanilla i Van Beveren, davant dels quals el manresà no s'ha de mostrar inferior.

Pel que fa als cotxes, es va confirmar l'abandonament de Carlos Sainz per l'accident del dia anterior. Ahir, l'etapa va ser per al Peugeot de Loeb i el liderat pel seu company Peterhansel. Davant de la tirania de la marca francesa resisteix el Toyota de Nani Roma i de l'odenenc Àlex Haro, que esperen la seva oportunitat des d'un còmode quart lloc.