Checa, Puiggròs i Naspler, campions dels estatals cadet i infantil de Huelva

Les seleccions catalanes de base continuen exercint el seu domini en els campionats d'Espanya per autonomies, ja que els quatre combinats cadet i infantil van disputar ahir les respectives finals dels estatals que van tenir lloc a Huelva. Dos d'ells (l'infantil masculí i el cadet femení) es van endur el títol i la medalla d'or, mentre que els altres dos (l'infantil femení i el cadet masculí) es van haver de conformar a obtenir el subcampionat.

El primer de saltar a la pista va ser l'infantil masculí, que té a les seves files Toni Naspler, del Bàsquet Manresa 2015. Catalunya va superar Madrid (52-56) en un partit molt igualat. Els madrilenys van agafar tres punts de marge al descans (28-25), però els catalans van fer un gran tercer quart i van poder capgirar l'enfrontament fins assolir l'or. Naspler va jugar 26 minuts i no va poder anotar cap punt, però va agafar sis rebots, va recuperar dues pilotes i va rebre quatre faltes.

Tot seguit va ser el torn del cadet femení de la fruitosenca Núria Checa (Femení Sant Adrià) i la manresana Estel Puiggròs (Segle XXI), que va sumar el segon títol del bàsquet català quan va superar el País Basc (45-61), un rival que ja va guanyar a la primera fase de competició. Catalunya va deixar el matx ben encarrilat a la mitja part (21-37), i a la segona meitat només van haver de mantenir la renda per proclamar-se campiones. Tant Checa com Puiggròs van col·laborar amb cinc punts al triomf de la seva selecció.

A partir d'aquí, les coses es van torçar per als interessos catalans, ja que l'infantil femení va caure clarament contra Andalusia (57-75), i el cadet masculí de Sergi Estany i Guillem Lao (Manresa 2015) i el tècnic del Tenea Espar-reguera Òscar Navarro no van poder fer front a Madrid (52-67), que va ser molt superior en el joc interior. Estany i Lao no van tenir gaire protagonisme en l'equip català.