Djokovic supera Murray amb l'Open d'Austràlia a tocar

El serbi Novak Djokovic, vigent número 2 del món, va superar el número 1, l'escocès Andy Murray, a la final del torneig de Qatar en tres sets per 6-3, 5-7 i 6-4, en un duel que gairebé va durar tres hores on es va demostrar per què són les dues millors raquetes del món a l'actualitat. Després de guanyar el primer set per 6-3, el serbi va tenir la possibilitat de tancar el partit a la segona mànega amb un 5-4 i diversos match ball al seu favor que Murray va superar. Al final, l'escocès va guanyar per 5-7.

Quedava bastant clar que el partit es decidiria en un tercer set que apuntava a ser frenètic, com així va ser. El duel va mantenir-se anivellat fins al 3-3, però a partir de llavors el serbi va prendre la iniciativa i aquest cop no li va tremolar la raqueta en la primera possibilitat que va tenir per guanyar el títol (6-4).

Amb aquesta victòria, el jugador de Belgrad obté el seu segon títol al torneig de l'Orient Mitjà, i empata amb el mateix Murray i amb els tennistes ja retirats Stefan Edberg i Petr Korda. El suís Roger Federer és qui l'ha guanyat més cops: un total de 3 vegades.