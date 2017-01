El Gironella guanya en l'últim partit de Ferran Sibila, que marxa al futbol suec

Any nou i il·lusions renovades. Dissabte, al Municipal de Gironella, probablement es va viure el partit més emotiu dels últims dos anys. El motiu: la retirada de Ferran Sibila a causa de la seva vinculació amb els Sundsvall suec per fer-hi de segon entrenador, fet que l´obliga a deixar el futbol com a jugador.

A davant, però, hi havia el Sabadell Nord, un equip que començava la jornada a tres punts del líder i que podia aigualir la festa gironellenca però els de Ponti ja es van encarregar des del principi que això no fos així. El rival va arribar amb moltes baixes i això ho van aprofitar els de Ponti per endossar-li un contundent 4-0 que els permet seguir amb la gran dinàmica que arrosseguen i ja encadenen tres victòries seguides.