Luis Enrique: «l'única manera de pressionar el Madrid és guanyar»

El Barça no es pot despistar ni pot cedir més per no complicar-se el futur a la lliga, i necessita guanyar avui davant el Vila-real, en un exigent escenari que, no obstant això, li sol resultar fàcil.I és que el Vila-real no guanya el Barça al seu camp, que avui estrenarà nom, des de fa deu anys.

Després d'iniciar l'any amb una derrota copera a San Mamés (2-1), els de Luis Enrique afronten un altre partit complicat. Aquesta vegada, a Vila-real, en un partit en què els blaugrana no poden cedir més per no allunyar-se del capdavant de la classificació. «No som a la situació en què voldríem ser, i l'única manera de pressionar el líder és guanyant tots els partits, i això implica obligació», va explicar Luis Enrique en la roda de premsa. Per tot això, i malgrat el partit de Copa de dimecres en el qual es jugarà la seva supervivència, Luis Enrique segurament tornarà a tenir els seus millors homes per al partit d'avui. «Crec que vam tenir bones ocasions (davant l'Athletic), bones oportunitats, i que l'equip va merèixer almenys un empat. El rendiment va ser l'adequat i no canvia gens el plantejament amb vista a aquest partit», va assegurar l'asturià. Al llarg de la compareixença, va ser preguntat repetidament per l'arbitratge davant l'Athletic, per una eventual sanció de Piqué per les seves declaracions en què criticava l'actuació del col·legiat Fernández Borbalán i per si el Comitè de Competició hauria d'actuar d'ofici per la presumpta agressió d'Aritz Aduriz a Umtiti. En aquest sentit, l'asturià no va voler valorar l'actuació del col·legiat, però va insistir en la necessitat d'ajudar el col·lectiu arbitral. «Estic a favor de qualsevol cosa que beneficiï l'equip arbitral, que beneficiï el futbol espectacle i qualsevol cosa que protegeixi els futbolistes», va subratllar.

Un camp propici

El Madrigal, que lluirà un nou nom i aprofitarà el partit d'avui per revelar quin serà, és un escenari que resulta fàcil al Barça: comptant enfrontaments copers, els blaugrana hi han guanyat sis partits i aconseguit tres empats en els últims nou partits disputats. La seva última derrota data de la temporada 2007-08, quan l'equip llavors entrenat per Frank Rijkaard va caure per 3-1. Però l'actual Vila-real és un equip molt fiable a casa, on aquesta temporada ha aconseguit sis victòries, un empat i només ha cedit una derrota.

L'únic canvi factible a l'onze que va presentar Luis Enrique a San Mamés és el de Javier Mascherano per Samuel Umtiti en l'eix defensiu. L'asturià també es podria plantejar canviar algun canvi en la medul·lar, segurament en la posició que ocupa Ivan Rakitic, i donar minuts a André Gomes o Denis Suárez. De la seva banda, el quadre castellonenc buscarà afermar-se a la zona de Lliga de Campions. El Vila-real continua tenint les baixes dels lesionats Soldado i Cheryshev, que segueixen sense recuperar-se. Per contra, recupera dos jugadors de pes, com són el capità Bruno Soriano i Víctor Ruiz, si bé el primer, igual que Alexandre Pato, hauran d'esperar el dia del partit per veure si estan en perfectes condicions físiques i encara són un dubte per a Fran Escribá.