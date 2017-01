El Manresa agafa impuls en el derbi

L'esperat derbi de rivalitat intercomarcal s'ha resol amb el triomf per la mínima d'un Manresa molt necessitat de punts. Dues urpades inicials han servit als manresans per situar-se amb un marcador favorable de 2 a 0 al minut 10. En els gols, marcats per Lluís Clop (min 6) i Sergi Soler (min 10) ha tingut un destacat protagonisme el francès Samy, que avui debutava. Després del segon gol, el conjunt manresà ha controlat sense massa problemes un ineficaç Avià, que malgrat posar-hi molta, voluntat ha tingut dificultats en l'elaboració ofensiva davant la solidesa defensiva local. A la represa, un golàs d'Uri Martínez al minut 52 ha fet canviar la decoració i l'Avià ha portat la iniciativa. A les acaballes del matx, els berguedans han protestat una decisió arbitral per un gol anul·lat per fora de joc.