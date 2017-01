Messi evita la derrota del Barça a les acaballes del xoc

L'argentí Leo Messi ha evitat la derrota del Barcelona davant el Vila-real amb un gol de falta directa en el minut 90 en un partit de domini barcelonista però en el qual no ha trobat solucions per superar la bona disposició sobre el camp de l'equip de Fran Escribá.

L'estrena del nom de l'Estadi de la Ceràmica va viure un intens duel de futbol en el qual tots dos equips van exhibir les seves armes per portar-se el triomf encara que sense sort per a cap dels dos equips que acaben la jornada, en la tercera posició, el Barcelona i, en la quarta, el Vila-real.

El partit va començar amb molta força, amb un Barcelona que aviat es va fer amb la possessió de la pilota davant un Vila-real ben proveït en el seu camp però sense menysprear l'atac, a l'espera d'alguna escletxa en el rival que li permetés posar en dificultats a Ter Stegen.

L'intens joc inicial de tots dos també va estar acompanyat per bones ocasions de gol per a ambdues formacions, ja que el mexicà Jonathan dos Santos va tenir dues bones opcions per obrir el marcador, si ben va ser el Barcelona el que va gaudir de més oportunitats.

De fet, l'equip de Luis Enrique va perdonar dues vegades a través del brasiler Neymar, encara que Messi, André Gomes i Luis Suárez també van provar sort però es van trobar amb el millor jugador del xoc en aquesta primera part, el porter local Sergio Asenjo.

A la recta final d'aquest primer temps la intensitat del xoc va descendir potser com a conseqüència dels intensos duels de Copa viscuts aquesta setmana davant la Reial Societat i Athletic Club.

Arrencada de la segona meitat de la mateixa manera al que va arribar al descans, amb el Barcelona bolcat en atac però va ser el Vila-real el que va obrir el marcador en aprofitar una ràpida contra ben definida per Sansone als cinc minuts d'haver-se reprès el xoc.

Un error de Digni en atac va propiciar un robatori de pilota del Vila-real i, en un contraatac perfecte, Sansone va aconseguir batre a Ter Stegan amb un xut creuat.

El Barcelona va seguir amb el control de la pilota i la pressió però passaven els minuts i no trobava solucions per superar la defensa d'un Vila-real que, malgrat el domini del rival, estava còmode sobre el terreny de joc.

Encara que el partit havia entrat en una situació de relativa calma, en un parell de minuts es va revolucionar, amb dos penals reclamats però no assenyalats -un per bàndol-, una pilota al pal de Messi, un xut de Luis Suárez rebutjat per Asenjo i que Neymar va enviar fora després d'una xilena a un quart d'hora per a la fi del duel.

El partit va entrar a la seva recta final amb un Barcelona encara més bolcat en atac a la recerca del gol. L'equip de Luis Enrique veia com el Reial Madrid se li distanciava a sis punts i amb un partit menys els madridistes.

Malgrat els intents, la bona disposició defensiva dels locals i l'actuació del seu porter evitava que l'assetjament va continuar del Barcelona obtingués els seus fruits.

Fou Leo Messi, amb una execució perfecta de falta directa quan el partit arribava al minut 90, el que acabés amb la resistència numantina de l'equip castellonenc.

Malgrat que en els quatre minuts de prolongació tots dos van tenir opcions per marcar, el marcador ja no es va moure.



Fitxa tècnica:

1 - Vila-real: Asenjo; Mario, Mussachio (Álvaro, m.86), Víctor Ruiz, Jaume Costa; Bruno, Trigueros, Dos Santos, Soriano (Rodrigo, m.83); Sansone i Pato (Castillejo, m.77).

1 - Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Digne (Arda Turan, m.72); Busquets, André Gomes (Denis Suárez, m.68), Iniesta; Messi, Suárez i Neymar.

Gols: 1-0, m.50: Sansone. 1-1, m.90: Messi.

Àrbitre: Iglesias Villanueva (Comitè). Va mostrar tarja groga al local Sansone i als visitants Sergio Roberto i Piqué. Va expulsar Jaume Costa (m.93) per doble groga.

Incidències: partit corresponent disputat a l'Estadi de la Ceràmica davant més de 20.000 espectadors.