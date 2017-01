Garcia es mostra satisfet per un triomf vital i Becerril lamenta el gol anul·lat

Albert Garcia, el tècnic del Manresa, va mostrar la seva satisfacció per la victòria del seu equip malgrat no aconseguir-la de forma folgada: «era molt important guanyar per tots els aspectes, el mental, de classificació, etc. Amb la nostra situació hem de sumar de tres en tres, no tenim una altra sortida. Conec l'ADN de l'Avià i sé que competeix fins al final, que el partit es faria llarg, i així ha estat. Amb 2 a 0 estava clar que un gol seu canviaria la situació i que calia gestionar el nerviosisme que es pogués generar. Ho hem fet i, malgrat alguna mancança puntual d'algun jugador, considero que hem sabut patir per vèncer. A la segona part hem treballant pensant sobretot en el resultat».

Garcia no considera que aquest resultat favorable amb l'Avià pugui ser un punt d'inflexió: «nosaltres no tenim punts d'inflexió. Hem de pensar en el Girona B, el nostre proper rival, que no serà fàcil, i menys al seu camp. Ens queden dos dies per gaudir del triomf i a partir de dimarts hem de pensar en el nou partit». Respecte a les moltes novetats que presenta darrerament l'equip manresà, Albert Garcia considera que «costa gestionar-ho. Hi ha situacions tàctiques que hem de corregir. Estem treballant contra rellotge».

En el cas de Pablo Becerril, entrenador de l'Avià, va valorar el partit dient que «a la primera part no hem estat bé. Res del que teníem plantejat ha sortit. El segon temps ha estat molt bo per part nostra, llàstima de les decisions arbitrals, sobretot el gol anul·lat a les acaballes. Sigui com sigui, i malgrat el resultat desfavorable, jo estic satisfet. A l'Avià som el que som i en aquesta ocasió lluitàvem amb un equip amb molt potencial».

Mentre el Manresa s'ha situat amb 15 punts a la classificació, l'Avià es manté amb 19. Per a Becerril, la temporada «està sent molt bona. Estem fent una campanya digna en una categoria en la qual, a banda dels tres primers que poden estar per sobre, la resta també competeixen molt bé».