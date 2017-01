El Gironella té un comiat dolç de Ferran Sibila, que farà de tècnic al Sundsvall suec

El camp municipal de Gironella va viure dissabte un dels partits més emotius dels últims dos anys. El motiu: la retirada de Ferran Sibila a causa de la seva vinculació amb el Sundsvall de la Primera Divisió sueca per fer-hi de segon entrenador, fet que l'obliga a deixar el futbol com a jugador.

Al davant, el Gironella tenia el Sabadell Nord, un equip que començava la jornada a tres punts del líder i que podia aigualir la festa gironellenca. Però els de Ponti ja es van encarregar des del principi que això no fos així. El rival va arribar amb moltes baixes i això ho van aprofitar els locals per golejar amb un contundent 4-0 que els permet seguir amb la bona dinàmica que tenen i que ja encadenen tres victòries seguides.

El partit va ser molt més igualat que el va reflectir el marcador final. Un inspirat Pau Ragués va marcar dos gols, el primer amb un magistral llançament de falta. Amb el 2 a 0 es va arribar al descans. A la represa, el Gironella no només va poder mantenir la seva porteria a 0 sinó que també va ampliar l'avantatge en ben poca estona amb un penal convertit per Guifré Dalmau, que pràcticament sentenciava. Però encara hi va haver temps per al 4 a 0, anotat per Pau Tomàs, aprofitant una passada de la mort d'Èric.