El Liverpool s'encalla amb un equip de quarta

El Liverpool haurà de jugar la repetició, a domicili, del partit de tercera ronda de la Copa anglesa contra el Plymouth Argyle, un rival de quarta divisió, si vol accedir a la fase següent. Ahir, els homes de Jürgen Klopp van ser incapaços de guanyar el seu adversari a Anfield, on van signar un sorprenent empat a zero. El tècnic alemany va fer entrar Sturridge, Firmino i Lallana a la segona meitat, però ni així el seu equip no va ser capaç de marcar.

En la resta de partits amb equips de Premier League implicats no hi va haver cap sorpresa. El Chelsea va guanyar per 4-1 el Peterborough United, amb dos gols de Pedro i els altres de Batshuayi i Willian. El Middlesbrough va superar per 3-0 el Sheffield Wednesday, amb anotacions de Leadbitter, Negredo i De Roon, i el Tottenham va vèncer l'Aston Villa per 2-0, amb encerts de Ben Davies i de Heun-Ming Son. En l'únic partit amb dos equips de la segona categoria jugat ahir, el Fulham va guanyar al camp del Cardiff per 1-2 i va passar endavant.