El Manresa agafa impuls en el derbi amb l'Avià

El Manresa agafa aire a la classificació del grup 1 de Primera Catalana després d´imposar-se en el derbi intercomarcal amb l´Avià al Nou Estadi del Congost. Ara bé, tot i el triomf, els d´Albert Garcia encara no surten de les posicions de descens quan falta una jornada per finalitzar la primera volta. Dues urpades inicials van donar dos gols a uns manresans molt necessitats. A la represa, un golàs d´Uri Martínez va fer créixer l´emoció, que es va mantenir fins al final, tot i que el marcador ja no es va moure.

El partit no va ser brillant, tot i que els jugadors van suplir el bon joc per l´entrega sobre el terreny de joc. Després d´uns compassos inicials molt igualats, Lluís Clop, ahir sorprenentment jugant de mitja punta, va obrir el marcador culminant una molt bona acció del debutant francès Samy per la banda esquera (min 6). Quatre minuts després, en una acció de contracop iniciada per Bernat, Samy va assistir Sergi Soler, que, amb un xut creuat, va anotar el segon gol del Manresa.

A partir d´aquí, l´Avià, com no podia ser d´una altra manera, va intentar reaccionar, però els manresans es mostraven superiors en totes les facetes. Tant va ser així que en els primers 45 minuts de joc els avianesos no van xutar pràcticament cap cop entre els tres pals, gràcies també al bon treball defensiu local. El joc era força travat amb constants pèrdues de pilota dels jugadors de l´Avià. El Manresa per la seva banda no prenia riscos innecessaris amb l´avantatge de dos gols que tenia, i es va arribar al descans amb 2-0.

Bonic gol d´Uri Martínez

Només començar el segon temps, el Manresa va tenir una clara ocasió per fer el tercer. Samy va recuperar una pilota i després d´una bona acció individual va fer una passada enrere cap a Sergi Soler, que estava tot sol; aquest, però, va deixar passar la pilota pensant-se que tenia un company amb millor posició, però no era el cas; Lluís Clop, molt forçat, va arribar-hi però el seu xut amb la cama esquerra va sortir desviat (min 48). Joshua, al min 51, va fer un centre-xut des de la banda dreta que es va passejar per davant de la porteria defensada per Sergi Porcel, sense que cap jugador arribés a la rematada.

Després d´aquestes dues bones oportunitats manresanes, Uri Martínez va fer el 2 a 1. Va rebre una molt bona assistència de Miki López, que va deixar sol dins de l´àrea el davanter de l´Avià. Amb una perfecta volea va superar el porter local Oliver Sánchez. El 2 a 1 va fer canviar les dinàmiques i els berguedans es van encoratjar. Al minut 54, Toni Liria va rematar de cap al segon pal un córner llançat per Miki Poveda però va anar a fora. L´Avià pressionava amb empenta, però el Manresa es defensava amb solidesa. A les acaballes del matx, els visitants van protestar una decisió arbitral. I és que Hernández Ortiz va anul·lar un gol a l´Avià. Era el minut 85 i la insistència fins al darrer moment dels de Pablo Becerril no va donar els seus fruits, de manera que es va tancar el partit amb el 2 a 1 ja ressenyat anteriorment.