El CAM enceta l´any amb l´ascens de l´equip masculí a primera categoria catalana

Millor no podia començar el 2017 per a l'Avinent CA Manresa. L'equip masculí va guanyar, a Sabadell, el Campionat de Catalu-nya B, i va aconseguir l'ascens a la màxima categoria, on la temporada que ve podrà competir amb els millor vuit equips catalans.

L'Avinent va sumar 70 punts i va superar l'AA Pratenc (66) i el CAV Andorra (65,5), segon i tercer classificats. A títol individual van destacar tres triomfs a càrrec d'Oussama Chouati, en els 3.000 llisos amb 8'54''55, del saltador Ricard Clemente en perxa amb 4,90 m, i del llançador Sergi Cabezón en pes amb 12,76 m. També, Jordi Solernou, segon en els 60 llisos amb 7''21; Pere Torra, cinquè en els 200 llisos amb 24''14; Arnau Rovira, cinquè en els 400 llisos amb 51'' 76; Khalid Karbouch, setè en els 600 llisos amb 2'07''21; Toni Baños, quart en els 1.500 llisos amb 4'12''05; Benito Sintes, tercer en els 60 tanques amb 9''09; Salvador Amella, quart en altura amb 1,70 m; Martí Sugrañes, tercer en llargada amb 6,32 m; Eric Molina, quartr en triple amb 12,12 m (m.m.p.); i el relleu 4x200, setè amb Sintes, Rovira, Martín i Sanjust amb 1'36''99.

El CAI, tercer en la categoria A

El CA Igualada Petromiralles va acabar tercer en el català de categoria A amb 66 punts, darrere del FC Barcelona (93) i l'AA Catalunya (69). Víctor Pifarré, sisè en els 60 llisos amb 7,30 m; Jan Roca, quart en els 200 llisos amb 22'' 66; Guillem Carner, quart en els 400 llisos amb 52' 19''; Rafael Hompanera, vuitè en els 800 llisos amb 2'03''95; Albert Nogueras, cinquè en els 1.500 llisos amb 4'00''18; Abdessamad Oukhelfen, tercer en els 3.000 llisos amb 8'28''07; Santi Ramos, segon en els 60 tanques amb 8''34; Marc Sánchez, primer en alçada amb 2,06 m; Jaume Mallen, vuitè en perxa amb 3,10 m; Jordi Yoshinori Matsuoka, primer en llargada amb 7,28 m; Dario Sirerol, segon en triple amb 14,14 m; Josep Agustí Camats, quart en pes amb 11,28 m; i en els 4x200, tercer amb Matsuoka, Pifarré, Ramos i Roca amb 1'31''15.