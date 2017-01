El Comitè Tècnic d'Àrbitres denunciarà Gerard Piqué per les seves declaracions

Victoriano Sánchez Arminio, president del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), va confirmar a l'aeroport de Barajas a un periodista de La Sexta que el seu estament denunciarà Gerard Piqué per les declaracions dels últims dies després de la derrota del Barça davant l'Athletic i l'empat contra el Vila-real. «L'advocat ho veurà i decidirà, però lògicament quan es fiquen així amb l'estament, sí. Per part del que ens correspon a nosaltres, remetrem un escrit al Comitè de Competició».

Preguntat per la possible denúncia per part del CTA, Piqué es va mostrar tranquil a la zona mixta de Vila-real: «que perdin el temps analitzant les meves declaracions». I és que Piqué no es va mossegar la llengua dijous a Bilbao després de la mala actuació de Mateu Lahoz: «ja sabem com funciona això. Volem jugar a futbol i no a la ruleta, que és el que provoquen aquests arbitratges. Ja vam veure el Madrid-Sevilla l'altre dia», ni tampoc diumenge en l'empat contra el Vila-real entenent que Iglesias Villanueva els havia perjudicat quan va sortir del camp interpel·lant el president de la lliga, Javier Tebas, i subratllant-ho en la zona mixta: «cada setmana els fets em donen la raó. No cal que em pregunteu, perquè vosaltres ja veieu el que passa. Després poden vendre el que vulguin. Està molt clar el que ha succeït».