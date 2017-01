Moi Torrallardona i Gerard Farrés aguanten al Dakar

El Dakar es va reprendre ahir i els nostres pilots van refermar les primeres posicions. En les motos, el manresà Gerard Farrés manté la seva quarta posició i té a l'abast les posicions de podi. Entre els tres primers ja hi ha ara l'odonenc Àlex Haro, copilot de Nani Roma al seu Toyota, que va aprofitar molt bé els problemes del Peugeot de Cyril Despres per avançar-lo. En els camions, Gerard de Rooy i Moi Torrallardona continuen davant, ara amb 2'11'' d'avantatge sobre el Kamaz del rus Sotnikov.

Gerard Farrés va mantenir la quarta posició en motos en una jornada que va escurçar l'especial del dia a 161 quilòmetres altre cop per culpa d'unes condicions molt desfavorables del temps, quan en principi la cronometrada era de 322. Farrés no va arriscar ahir i va entrar en dotzè lloc a poc més de 7 minuts del líder Sunderland, que va ser tercer darrere del nord-americà Brabec i del veterà portuguès Paulo Gonçalves. En la classificació general de la cursa, el britànic Sam Sunderland (de 27 anys) té 17'45'' d'avantatge al corredor xilè Pablo Quintanilla (30). El tercer és el francès Adrien van Beveren (de 26 anys) i Farrés continua quart, ara a 28'36''. El manresà és, de tots els capdavanters, el de més edat, amb 37 anys.

Després de l'anul·lació de l'etapa de dissabte per les pluges, la direcció de cursa amb l'avianès Marc Coma al davant es va veure obligada a modificar l'etapa d'ahir de La Paz a Uyuni. No hi va haver millora meteorològica i va caldre elaborar un nou itinerari i el road-book corresponent, amb un terreny molt sorrenc i barreja del que havien de ser les jornades de dissabte i ahir en el programa oficial. L'especial va quedar en 161 km, amb un enllaç inicial de 400 i un altre, al final, de 240.

Pel que fa als cotxes, ahir es va donar la segona victòria seguida d'etapa del que és conegut com Monsieur Dakar, un pilot mític de la talla de Stephane Peterhansel, el qual té en el seu palmarès dotze triomfs, sis en motos i sis en cotxes, categoria en la qual es va imposar l'any passat. En tot cas, té menys de dos minuts sobre el seu company dins de Peugeot, un Sebsatien Loeb que ha estat 9 cops campió del món de ral.lis.

En camions, els líders De Rooy i Moi Torrallardona van ser ahir els quarts del dia amb l'Iveco. Més enrere va quedar el rus Nikolaev, que era el segon classificat; però el vencedor del dia, Sotnikov, amb un altre camió Kamaz, és ara qui s'acosta i és a poc més de dos minuts dels campions del Dakar del 2016, que volen repetir.