El trident fa la feina i du el Barça a quarts

Amb una dosi d'incertesa que Leo Messi va esvair amb un genial llançament de lliure directe, anit el Barça va remuntar el 2-1 que va rebre a San Mamés i va accedir als quarts de final de la Copa del Rei, competició de la qual és el vigent campió. L'Athletic, com es podia esperar, va plantar cara però es va trobar amb un Barça que va saber resoldre en els moments clau.

La principal novetat en l'equip inicial del Barça era la presència de Rafinha al mig del camp, un dia en el qual Luis Enrique va deixar fora de la convocatòria l'habitual André Gomes i a la banqueta, una vegada més, Rakitic. I el que tenia la seva oportunitat a la porteria era l'holandès Cillessen, en el lloc de Ter Stegen. L'Athletic tenia les baixes dels sancionats Iturraspe i Raúl García, i quedava assegut el seu golejador Aduriz, mentre que Iñaki Williams sí que es recuperava a temps de la grip. El Camp Nou va cridar aviat a favor de Piqué quan, als dos minuts, l'àrbitre extremeny va perdonar una targeta groga al visitant Beñat, que havia tallat, per darrere, una incursió de Messi.

Els primers vint minuts del FC Barcelona van ser dolents, amb més control de la pilota dels bascos, que pressionaven bé però no van poder xutar mai amb perill. Quan els de Luis Enrique es van adonar que arribar al descans amb el 0-0 podia ser molt perillós, el trident es va posar les piles i van ajudar més un Messi que havia estat l'únic que havia estat endollat.

Al minut 25, l'àrbitre anul·lava de forma errònia un gol de Luis Suárez per fora de joc anterior, inexistent, de Neymar que havia estat l'assistent. Poc després Messi va llançar per damunt del travesser una falta, i en el minut 35 arribaria l'1-0. Una esfèrica recuperada per Messi la va obrir cap a Neymar, que va fer la centrada al mig de l'àrea on va rematar amb una gran acrobàcia Suárez. L'Athletic va acabar molt tocat la primera part però el segon gol no va arribar.

Ensurt i genialitat

Al descans, Ernesto Valverde va buscar l'instint golejador d'Aritz Aduriz però el que va marcar molt aviat a la represa va ser el Barça. En una acció per l'esquerra que va protagonitzar Neymar, Bóveda el va fer caure i el brasiler va anotar el clar penal.

Semblava tot dat i beneït però el relaxament blaugrana tenia un dur càstig: Elustondo penjava una pilota dins l'àrea que va trobar el cap d'Enric Saborit, el mataroní de l'Athletic, que feia el 2-1 i que tornava a igualar l'eliminatòria.

Després de la sorpresa de gol rebut, el Barça va tenir el mèrit de no desencaixar-se i l'Athletic es va tirar enrere. Va tardar una mica a generar ocasions l'equip de casa, però el domini de la possessió va ser seu novament i va buscar amb encert les bandes on Messi ja es va escapar per fer una passada de la mort que no va tenir rematador.

A més, per l'esquerra hi havia les pujades de Jordi Alba, que va estar molt actiu en aquesta fase de partit en la qual l'Athletic Club ja ho fiava tot a la pròrroga i qui ho sap si als penals, esperant arribar a la fi dels 90 minuts reglamentaris. En el 68, Luis Suárez va tenir el gol a les seves botes però no va xutar bé i la pilota va marxar desviada, cap a l'esquerra d'Iraizoz.

Però seria l'uruguaià el que, en una acció que seria decisiva, feia cometre falta a Beñat en la frontal de l'àrea, en una posició d'enorme perill per a la integritat del porter de l'Athletic. I sí, Messi va fer un dels seus llançaments magistrals, per baixa aquesta vegada, creuant la pilota al pal oposat on era Iraizoz. Imparable, i punt final del partit i l'eliminatòria.

Tres classificats més

La Reial Societat, l'Alabès i l'equip de Segona Divisió de l'Alcorcón van ser els altres tres equips que es van classificar anit per a quarts de final, i es van afegir així a l'Atlètic de Madrid i el Barça.

La Reial va fer valer el 3-1 de la setmana passada i va igualar (1-1) a Vila-real. L'Alabès, que va treure un 2-2 de Riazor, va aguantar amb deu homes el Deportivo i l'empat a un el va classificar. Finalment, en el duel d'equips de Segona, triomf de l'Alcorcón a Còrdova (1-2) i els madrilenys passen ronda.

Els vuitens de final quedaran del tot completats aquest vespre, amb resultats molt desnivellats de les anades. El Madrid va al camp del Sevilla amb el coixí del 3-0 del Bernabéu i sense Cristiano entre els jugadors convocats, el Celta rep el València a Balaídos amb un 1-4 aconseguit a Mestalla i l'Eibar jugarà de local contra l'Osasuna, al qual va batre per 0-3 al Sadar.