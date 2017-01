El Barça se la juga contra un Athletic que defensarà el seu mínim avantatge

El Barcelona viurà el primer moment culminant de la temporada, ja que necessita remuntar el 2-1 aconseguit per l'Athletic de Bilbao en l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei, la seva competició fetitxe.

Precisa l'equip de Luis Enrique Martínez abandonar aquest bucle en el qual es troba des de l'inici de l'any. Encara no ha guanyat el 2017. A la derrota a San Mamés es va sumar l'empat cedit a Vila-real (1-1), en dos partits presidits per polèmiques arbitrals i, també, pels dubtes en el joc del Barça.

El partit és a cara i creu, un moment important de la temporada que arriba massa d'hora, ja que el Barça a aquestes alçades de l'any i de la competició no acostuma a patir pressions classificatòries ni eliminatòries.

A més, l'equip blaugrana està enredat en guerres alienes al joc. Gerard Piqué ha estat el portaveu de l'equip i segurament també del club al queixar-se pels arbitratges soferts a Bilbao i a Vila-real, fins al punt que podrien sancionar-lo per les seves declaracions.

En l'àmbit esportiu, Luis Enrique té uns quants dubtes. Començant per la porteria. Una vegada recuperat Jasper Cillesen de la lesió amb la qual va tornar de les vacances nadalenques, l'holandès, suplent de Marc André Ter Stegen, podria ocupar la porteria, encara que a causa precisament a la seva inactivitat, l'alemany és el millor posicionat.

En la defensa segurament tornarà a tenir la mateixa que va alinear en l'anada (Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba). Dos d'ells, Umtiti i Alba, van descansar a Vila-real on van entrar Mascherano i Digne.

El lateral esquerre centra un dels problemes defensius de l'equip blaugrana. Si Alba no va estar a bon nivell en el partit de Copa, Digne va signar un paper brillant a Vila-real. Els dos jugadors van tenir incidència en algun dels gols encaixats.

En la davantera, el Barça tornarà a comptar amb la fortalesa del seu tripleta, encara que més enllà de la punteria de Leo Messi, autor de dos gols de falta en els dos últims partits jugats, l'equip troba a faltar la de Neymar, que no marca des del 19 d'octubre i gairebé acumula 1000 minuts en el dic sec, i també en part de la Luis Suárez.

A la medul·lar són fixos Sergio Busquets i Andrés Iniesta. La incògnita és el tercer home. A San Mamés va jugar Ivan Rakitic, que no va viatjar a Vila-real, on d'inici va sortir André Gomes i després va entrar Denis Suárez.

Sembla que no ha trobat Luis Enrique la bona combinació al centre del camp. Per això demà, en una posició clau, necessita la màxima consistència, però sobretot la màxima creativitat per remuntar el 2-1 de l'anada.

L'Athletic Club arribarà a Barcelona amb nombroses baixes, però preparat i disposat a defensar el seu mínim avantatge, el valuós 2-1 de l'anada de dijous passat a San Mamés.

Fins a set jugadors està obligat a descartar Ernesto Valverde. En algun cas per malaltia (Yeray), en altres per lesió (De Marcos, Kepa, Lekue, Aketxe) i tampoc podran jugar els sancionats Raúl García i Iturraspe.

Raúl García, Marcos i Yeray són indiscutibles a l'onze; Kepa és el porter titular en LaLiga, Iturraspe ja no és titular però va realitzar un gran partit en l'anada i Lekue possiblement hagués jugat demà.

Encara sense tots ells, el Txingurri vol que el seu equip mostri la capacitat competitiva que acostuma i que resumeix San José en una frase amb la qual avança van a Barcelona a "patir per gaudir".

Una idea que resumeix les intencions d'un Athletic que vol repetir la gesta de fa 40 anys contra el Barça de Johan Cruyff en l'únic duel europeu amb el Barcelona, quan va fer valer el 2-1 de l'anada amb un 2-2 al Camp Nou.

Però més enllà de repetir favorables precedents històrics d'un dels més clàssics enfrontaments del futbol espanyol -hi ha un altre el 1930-, i conscient que les estadístiques juguen clarament en contra seu -no elimina al Barcelona en una eliminatòria copera des de fa 56 anys i compta per derrotes tots els duels copers dels últims anys, tres finals i una eliminatòria-, els lleons es fixen en els últims duels amb el Barça a doble partit.

En aquelles dues ocasions l'Athletic va ser tremendament competitiu. Sobretot a la primera, la Supercopa 2015, en la que un inapel·lable 4-0 en l'anada a San Mamés va obrir per al blanc-i-vermells la porta del seu primer títol en més de 30 anys; en la segona, la temporada passada, el Barça va guanyar 1-2 a La Catedral però l'eliminatòria no es va decidir fins que en la tornada Piqué va marcar el 2-1 en el minut 81.

Quant a l'equip que pugui posar en competició, Valverde potser es decideixi a repetir la novetat tàctica que tan bon resultat li va donar en l'anada, un 4-4-2 molt pressionant en camp rival que va lligar de mans la sortida de pilota dels de Luis Enrique Martínez.

Encara que ha de trobar relleu per a Iturraspe i Raúl García, dos dels grans destacats del partit. Beñat i Mikel Rico es perfilen com principals opcions. I caldrà veure també si manté la de Saborit per la banda esquerra o, davant la falta de Raúl, es decideix per un altre jugador més ofensiu, Iker Muniain o Markel Susaeta.



Alineacions probables:



FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez i Neymar.

Athletic Club: Iraizoz; Volta, Etxeita, Laporte, Balenziaga; Beñat, San José, Mikel Rico, Saborit; Williams i Aduriz.

Estadi: Camp Nou. 21.15 hores.

Àrbitre: Gil Manzano (comitè extremeny).