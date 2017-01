Bartzokas: "Guanyar a casa és vital"

El tècnic grec del Barcelona Lassa, Giorgios Bartzokas, s'ha mostrat convençut de la reacció del seu equip en el partit de demà contra Olympiacos al Palau Blaugrana, i ha assegurat que aquest any "guanyar a casa és vital sigui qui sigui el rival".

"Demà haurem d'estar concentrats els 40 minuts, perquè ells -Olympiacos- tenen un rendiment excel·lent tant dins com fora de casa, però abans que res és molt important jugar bé", ha afegit.

L'entrenador barcelonista ha mantingut que no és només guanyar demà, "sinó plantejar cada partit com una final", i ha recordat que després de tantes lesions "s'ha guanyat equips com Panathinaikòs, Darussafaka o València".

Sobre la plantilla blaugrana, el tècnic grec ha apuntat que necessiten reforços per anar als 'playoff' i arribar bé a la Copa del Rei.

"Nosaltres sempre hem estat mirant el mercat, però és difícil agafar un jugador amb experiència i del nivell del Barcelona", ha reconegut.

Bartzokas ha insistit que aquest any jugar fora és "molt difícil" perquè "no hi ha equips petits", i ha reconegut que el seu equip té problemes quan s'enfronta amb equips físics.

Sobre la possible incorporació del pivot nord-americà Julian Wright, actualment al Trabzonspor turc, el tècnic blaugrana ha indicat que el jugador està amb contracte i per això no pot donar una resposta "sí vindrà aquí o no".

Pel que fa a la situació de Joey Dorsey, ha apuntat que "Dorsey ha de jugar molt millor. Mai critico els jugadors en públic i el que he de dir-los els ho dic personalment a ells. L'hem d'ajudar a nivell físic i mental".

Giorgios Bartzokas ha donat la seva opinió sobre la decisió de mantenir la Final a Quatre a Istanbul: "La situació a Istanbul és molt complicada i molt dura. No criticaré decisions que no em corresponen, però el cert és que ara anar a Istanbul fa una mica de respecte i de por".