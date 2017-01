Esteve va necessitar l'ajut d'aficionats bolivians per escapar-se dilluns del fang

Isidre Esteve va tenir un ensurt en l'etapa de dilluns al Dakar, quan el seu cotxe va quedar encallat en el fang i va haver de ser rescatat per uns aficionats bolivians.

A causa de la pluja i el mal estat de la pista, l'organització va decidit escurçar l'especial de dilluns i passar dels 322 quilòmetres previstos inicialment a 161. Després d'un inici d'etapa molt bo per la zona de pistes, dunes i sorra, Isidre Esteve va veure com el seu cotxe quedava atrapat en un fangar. Superat el lògic sobresalt, Isidre Esteve va aconseguir sortir del mal pas amb l'ajuda del públic i remolcat per la furgoneta d'un aficionat. «En una zona amb molta aigua i fang, ens hem quedat enganxats i sort hem tingut dels bolivians que s'han portat genial i ens han tret d'allà. Són una gent fantàstica», destacava un agraït Isidre Esteve.

Aquest inesperat contratemps va fer perdre al voltant de 10 minuts al lleidatà i llocs en la classificació del dia. El seu temps final de 2 hores, 53 minuts i 3 segons el va col·locar en la 39a posició de la jornada, a 58'55"del vencedor, el francès Stéphane Peterhansel (Peugeot), líder de la categoria de cotxes. «Ha estat una llàstima el temps perdut, però tot i així hem d'estar molt contents perquè tenim un bon ritme de cursa, el Txema està navegant molt bé i el cotxe va perfecte. Era important conservar la posició i ho hem aconseguit, ja que malgrat encallar-nos en el fang la mecànica no ha patit en cap moment i tampoc li hem donat cap cop», assegurava Isidre Esteve, que supera tots els entrebancs que se li posen davant.