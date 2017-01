La FIFA confirma que el Mundial serà gegant i tindrà 48 equips

Finalment, el president de la FIFA, Gianni Infantino, s'ha sortit amb la seva i ahir va poder anunciar que el Mundial del 2026, la seu del qual encara no es coneix, tot i que podria ser més d'un país, serà el primer amb 48 equips a la fase final. Aquest fet significa que gairebé una de cada quatre seleccions que participi a la fase de classificació serà present a la ronda definitiva. La mesura ja ha despertat discrepàncies des d'algunes bandes, com ara de part del president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, que diu que la denunciarà.

Així, els 48 equips es dividiran en 16 grups de tres equips a la primera fase i els dos primers passaran a setzens de final. En total, hi haurà vuitanta partits, però es manté en 32 dies la durada de la competició i en set el màxim de duels que jugarà cada equip.

Infantino va aplaudir la decisió del Consell de la FIFA, presa per unanimitat, perquè segons el seu punt de vista «és molt positiva per al desenvolupament del futbol». Per a ell, «no hi ha res més positiu» per assolir aquest objectiu que «quan un equip es classifica per al Mundial», i que era important aquesta ampliació perquè «comporta beneficis i no perjudica ningú». A més, va respondre amb un rotund «bona sort» a la pregunta sobre el posicionament de Tebas. També va negar que el nivell del futbol baixi i va posar com a exemple el darrer Mundial, en casos com les victòries de Costa Rica sobre Itàlia i Uruguai.

La decisió va despertar altres opinions a favor i en contra. Així, la UEFA i països com Rússia i Escòcia ja s'hi van mostrar favorables. En canvi, l'Associació de Clubs Europeus (ECA) va lamentar que s'hagi establert la mesura en un clima «d'alta pressió política» i en el seu comunicat manifestava que «no comprenem els beneficis de canviar l'actual format de 32 equips, que és perfecte».