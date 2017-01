Luis Enrique es desmarca de Piqué i diu que «el més fàcil és queixar-se»

El tècnic del Barça Luis Enrique va qualificar d'«irreprotxable» la seva posició i la del club després dels últims arbitratges que ha tingut l'equip. «El que és fàcil és queixar-se i plorar. El que és difícil és la posició que ha adoptat el club, en primer lloc, i també el seu entrenador, que és protegir l'equip. És una posició irreprotxable», va subratllar en la prèvia del partit de Copa del Rei contra l'Athletic.

Luis Enrique entén que el més sensat és mantenir un perfil baix i estar «per damunt de decisions arbitrals que puguin fer ràbia», tot al contrari que està fent el seu pupil Gerard Piqué, que és el tema del dia en tots els mitjans de comunicació esportius per les declaracions sobre les decisions dels àrbitres els dos últims partits del Barça. No obstant això, el preparador asturià ha tret ferro a les denúncies del central català. «Piqué? No crec que li passi factura a ell ni a l'equip. Ja és grandet. I jo estic encantat amb el Piqué futbolista, amb el Piqué professional, un jugador que és vital per a nosaltres», va remarcar Luis Enrique, abans de dirigir-se amb sorna als periodistes: «heu d'estar encantats, perquè amb ell teniu un filó inesgotable». I és que els mitjans també acusen Piqué de dirigir-se al president de la Lliga, Javier Tebas, mentre anava cap als vestidors de l'estadi de la ceràmica, fent referència al mal arbitratge d'Iglesias Villanueva.

Tebas defensa el central

El dirigent va assenyalar ahir que està a favor del central blaugrana en la lluita per ajudar els àrbitres a tenir una millor presa de decisions davant les jugades incertes. «Estic d'acord amb ell que cal reflexionar sobre els àrbitres, que és el que ell demana. Cal millorar el nivell arbitral», va sentenciar Tebas, que va va fer referència a les acusacions directes de Piqué a la seva persona, cosa que ell no considera així. «He reflexionat i crec que Piqué no es dirigeix a mi. Crec que no sabia ni que era a l'estadi, es dirigiria a un altre», va sentenciar Tebas.