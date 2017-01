Manresa celebra aquest dissabte la primera sortida de marxa nòrdica

Aquest dissabte dia 14, la botiga d'esports Decathlon Manresa col·labora en l'organització de la primera sortida de marxa nòrdica juntament amb l'Estudi de Pilates Elena Vers. La marxa nòrdica és un esport força incipient a la comarca del Bages que consisteix en caminar amb dos bastons dissenyats especialment per aquesta modalitat esportiva. D'aquesta manera es simula l'acció de l'esquí de fons i es treballa no només el tronc inferior del cos, sinó també la part superior.

L'activitat és apte per a tots els públics i les edats i és absolutament gratuïta. S'iniciarà a les 9h a Decathlon Manresa on l'Elena Vers explicarà en què consisteix la marxa nòrdica i quins són els beneficis derivats d'aquesta pràctica esportiva que cada vegada té més adeptes. La sortida arribarà fins al Santuari de la Salut a Viladordis on es realitzaran estiraments. Al final de l'activitat, que tindrà una durada aproximada d'una hora, es podran degustar productes de nutrició de la marca Aptonia per recuperar forces.

A més a més, els participants podran provar pals de marxa nòrdica de la marca Newfeel que la botiga d'esports posarà a disposició de tots els participants que vulguin testar els productes.

La voluntat dels organitzadors és que aquesta sigui la primera d'una sèrie de sortides que es realitzaran de forma periòdica per donar a conèixer aquesta saludable pràctica esportiva.