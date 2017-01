Més de 500 atletes completen la Reis Race, amb triomf de Roca i Ball

El campió del món de duatló 2011, l´igualadí Roger Roca, va ser el vencedor de la cinquena edició de la Reis Race, una cursa organitzada pels Moixigangers d´Igualada. Roca va recórrer els 10 km de circuit urbà en 33´ 55´´ i la seva victòria ha arribat mesos després d´anunciar la seva retirada com a esportista professional. Buha Ball va ser, amb un registre de 43´ 15´´, la primera dona de completar una prova que, amb més de 500 atletes, va superar la participació de l´any anterior.

Els segons de completar la cursa de 10 km van ser Marc Moreno (34´38"), atleta del CAI, i Laura Esther Ríos (43´56"), del CA Atletesvng; i els tercers més ràpids van ser Josep Roset (34´42"), del Desmuntamarges Navàs, i Montse Asensio (44´09"), del club Calfont.

Pel que fa a la cursa de 5 km, els primers classificats van ser Xavier Tomasa (17´10"), de CM Sigueme, i Marta Botsora (21´05"), del CAI. El podi el completaven Oriol Marimon (17´13") i Judit Navarro (21´45"), també del CAI, i en terceres posicions, Rafael Zugasti (17´33"), del club Cuylas Athletic Team, i Eva Guimerà (21´51"). Igualment es van lliurar premis per categories de totes dues curses (5 i 10 km). La Reis Race també va premiar els atletes castellers: Jordi Alba (Bordegassos de Vilanova) i Sònia Tarragó (Moixiganguers d´Igualada) en els 10 km. El guardó 3 de 10, per a la millor colla castellera (els tres millors temps), va ser per als amfitrions, els Moixigangers, amb les marques de Jordi Mas (43´52´´), Pau Mestre (44´12´´) i Damas Garí (48´ 24´´).