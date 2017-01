Núria Picas obrirà l´any a la Hong Kong 100 de l´Utra Trail World Tour

Àsia serà la primera destinació de Núria Picas en aquest 2017. Allà s´hi celebra, dissabte, la primera prova puntuable de l´Ultra Trail World Tour. Concretament, Picas participarà en l´anomenada Hong Kong 100, una prova amb un desnivell de 4.500 m i un traçat de 100 km per l´illa asiàtica, en un entorn força diferent al que està acostumat la corredora manresana, amb residència Berga. Ella ha comentat que «aquest anys correré curses que no he disputat mai, el que és un plus de motivació. En el calendari, també n´hi ha altres proves que he fet altres cops però que són tant grans que per si soles ve de gust repetir».

Després de córrer a Àsia, Núria Picas començarà la preparació per anar a l´Himàlaia, un dels grans reptes de la temporada. Hi viatjarà a l´abril amb la intenció de provar l´ascensió a un cim de 8.000 metres encara per definir, i en estil alpí lleuger. L´experiència adquirida l´any passat amb el viatge al Nepal que va compartir amb l´alpinista Tamara Lunger li servirà de base per preparar el repte d´aquest any: «serà una experiència nova. Tenim ganes de tancar un cercle que vam començar fa dos anys amb l´intent d´ascensió al Makalu i que a causa del terratrèmol del 2015 no vam poder acabar. Per això, ara l´encarem amb ganes, per gaudir, aprendre i intentar complir aquest somni que, tot i ser difícil, es pot aconseguir», ha declarat Picas.

Un cop finalitzada l´expedició a l´Himàlaia, les curses tornaran a ser les protagonistes en el calendari de Núria Picas. El dia 23 de juny, la Lavaredo Ultratrail, de 119 km, a Cortina d´Ampezzo, a Itàlia, serà el repte, una cursa també puntuable per l´Ultra Trail World Tour. Dues setmanes més tard, al Parc Nacional d´Aigüestortes i l´Estany de Sant Maurici, Picas correrà la Buff Epic Trail de 105 km per començar a pensar en les dues curses més importants previstes. Així, Picas participarà l´1 de setembre i per quart cop, a l´Ultra Trail del Montblanc, on amb dos segons llocs i un abandonament, encara es resisteixen els caixons més alts del podi. Finalment, després d´aquests 170 km a Chamonix, Núria Picas prendrà part en una de les proves més especials, l´Ultra Pirineu, on la quatre vegades campiona tancarà el curs competitiu.

«L´objectiu de la temporada serà gaudir d´aquest camí, la resta vindrà sol. Si treballo, entreno i preparo les coses com cal, segurament l´èxit arribarà o almenys hauré donat el màxim de mi mateixa. Les curses són l´eix principal del 2017, però hi ha aquest repte enriquidor de l´Himàlaia, que si s´assoleix serà un gran record», ha explicat Núria Picas.