Un rodamón amb més de 500 partits

Té una esquerra i una velocitat que enamoren. Als 35 anys, el jugador de Sant Jordi de Cercs Nacho del Moral, que ara juga al Prat, a Segona B, ha sobrepassat els 500 partits oficials, 90 dels quals jugats amb el Manresa entre Primera Catalana i Tercera Divisió, els anys del 2000 al 2003. Des de la seva sortida del club manresà fins ara, Nacho del Moral ha pogut viure del que ha estat la seva màxima inquietud, el futbol, majoritàriament en clubs de Segona B, i s´ha convertit, això sí, en autèntic rodamón de l´esport.

Nacho del Moral les ha vist de tots colors amb els pas dels anys, llocs on no li han pagat, com a Maó, o d´altres on fins i tot l´han extorsionat, com a Mèxic, però en general «el futbol m´ha donat satisfaccions. És la meva filosofia de vida. Allà on he estat, les experiències han sigut interessants», admet el futbolista.

Els inicis futbolístics de Nacho del Moral van ser primer a l´escola i, ja de cadet, al club del poble. Això fins que en la participació en un campus d´una escola de futbol dirigida per Ramon Maria Calderé va cridar l´atenció del Gimnàstic de Tarragona, que el va fitxar. El jugador de Sant Jordi de Cercs va estar dues temporades a Tarragona fins que el va cridar el Manresa el darrer curs com a juvenil a lliga nacional. Les seves qualitats no van passar desapercebudes al llavors tècnic del primer equip, José Luis Ruiz, que el va incorporar a la seva plantilla amb un ascens a Tercera Divisió i dues temporades en aquesta categoria. Tres anys després i ja amb ganes de descobrir món, Nacho del Moral va marxar a Figueres, on va començar una llarga trajectòria per clubs bàsicament de Segona B: Cartagena, Girona, Olímpic de Xàtiva, Vila-joiosa, Santa Eulàlia, Barakaldo, Sporting Maonès, Badajoz, La Roda i ara el Prat.

Entre Badajoz i La Roda, Nacho del Moral va voler provar sort al futbol internacional i va fer-ho a l´Estudiantes de Altamira, de la ciutat de Tampico, a Mèxic; era l´any 2012. «A través de l´entrenador que havia tingut a Badajoz, Alberto Monteagudo, vaig ser recomanat a un representat que em va portar a Mèxic. Jugàvem a la Segona Divisió però a la competició de copa ens enfrontàvem als primeres espases del futbol mexicà». Del Moral recorda que «la metodologia de treball era totalment diferent. A Europa s´està més avançat. Em va costar adaptar-m´hi perquè els entrenaments tenen molt volum físic i no m´afavorien gaire, però en general va anar prou bé. Vaig poder conèixer una altra cultura». A Mèxic, però, no tot van ser flors i violes, i fins i tot va ser extorsionat per la policia: «la veritat és que ja m´havien avisat. Jo anava amb un cotxe cedit pel club i em va parar la policia per dir-me que havia fet una infracció. Em vaig identificar com a jugador de futbol i llavors em van dir que si els pagava el cafè..., tot quedava arreglat, referint-se que els donés diners. Portava molt poc a la butxaca però els ho vaig haver de donar tot. Només m´hi vaig trobar un cop».

Ara, i després de tants anys donant voltes, la carrera esportiva de Nacho del Moral continua, però més a prop de casa i amb la família al costat. Fa tres temporades que és al Prat i ara vindrà a viure a Manresa, on ha trobat una feina a Catalana Occident. «M´estic trobant molt bé, participo força en els partits. No veig encara el final. I quan arribi, continuaré al futbol; tinc vocació d´entrenador». Nacho de Moral organitza campus a l´empresa Fun and gol.