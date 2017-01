El Tomàs Bellès obrirà la temporada amb el Costa Blanca Bike Race

El Costa Blanca Bike Race en terres alacantines serà la primera prova del calendari del TeamTomàs Bellès Cannondale by Gaes aquesta temporada. Un any més, la formació manresana serà present en aquesta prova, que es durà a terme del 26 al 29 de gener. Es tracta d´una competició UCI de quatre etapes amb la modalitat de parelles amb una destacada participació de corredors estatals i internacionals.

Els representants del Team Tomàs Bellès amb més possibilitats d´èxit per a aquesta nova temporada són a priori Roberto Bou, Cristofer Bosque, Ever Alejandro Gómez i José Luis Gómez Miranda. La formació manresana està preparant per al 2017 un calendari molt complet que serà presentat properament. Al Costa Blanca Bike Race, el Team Bellès desplaçarà el seu equip tècnic, els mecànics i els fisioterapeutes. La prova alacantina és ideal per a aquest temps, amb un bon clima, un ter-reny idoni per a la pràctica de la bicicleta de muntanya i una molt bona organització.