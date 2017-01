Torrallardona perd el liderat del Dakar en una altra etapa caòtica per culpa del temps

El primer Dakar totalment dissenyat per Marc Coma serà recordat durant temps. A més de la seva duresa, els problemes externs, sobretot el mal temps, han condicionat la disputa de les etapes celebrades en territori bolivià, que ahir arribaven a la seva fi. D'aquesta manera, després de la retallada de la jornada de divendres, de la supressió de la de dissabte i de l'escurçament de la de dilluns, ahir es van haver de tornar a prendre mesures per culpa de la crescuda d'un riu, en primera instància, i d'una allau en el camí a la meta, en segona.

Així, l'especial que es feia entre Uyuni i Salta ja va haver de ser escurçada 85 quilòmetres per culpa de la crescuda d'un riu, la qual cosa va provocar que s'hagués de disputar en dues fases en les categories de motos i cotxes. En aquesta ocasió, els camions, que arrencaven abans, en van sortir beneficiats i van poder acabar abans la jornada. Aquesta es va saldar amb la pèrdua de temps del líder, l'Iveco de Gerard de Rooy, Moi Torrallardona i Darek Rodewald, que va baixar fins al tercer lloc de la general per culpa d'una punxada en el tram final, tot i que amb diferències molt petites.

Els russos reaccionen

Així, en un dia certament complicat pel temps, la victòria parcial va correspondre al Renault de Martin van den Brink, que va superar el company de De Rooy, l'Iveco de l'argentí Federico Villagra i el primer dels Kamaz, el d'Eduard Nikolaev. Aquest va precedir el seu company Dimitri Sotnikov, que és el nou líder de la prova. Les diferències entre els tres primers de la general, però, són molt petites i hi pot haver canvis entre tots ells a partir d'avui per una qüestió de detalls en les quatre etapes que falten fins a l'arribada de dissabte a Buenos Aires. Avui, per exemple, De Rooy sortirà darrere dels dos Kamaz amb moltes possibilitats de poder-los atrapar.

Més lluny, però més a prop

Pel que fa a les motos, el manresà de l'equip KTM-Himoinsa Gerard Farrés va perdre una posició, però de manera paradoxal està més a prop, quant a temps, del podi. El va avançar un dels pilots oficials de la marca, l'austríac Matthias Walkner, que només va ser superat per Joan Barreda en la jornada d'ahir. El bagenc, però, va prendre temps al tercer de la general, el francès Adrien van Beveren, que està a 5 minuts i 35 segons. El quart lloc és només a vint segons i fins i tot és a l'abast el segon de Pablo Quintanilla, malgrat que tots els rivals van estar ahir més encertats que no pas ell.

Roma baixa del podi

En els cotxes, els darrers d'arribar ahir, el dia va veure una autèntica exhibició de Sébastien Loeb i de l'equip Peugeot, que torna a omplir els tres calaixos del podi. El nou vegades campió del món de ral·lis va ser qui millor es va adaptar als canvis duts a terme per l'organització durant la jornada d'ahir i va mantenir a ratlla el seu company d'equip i gran favorit per a la victòria final, Stéphane Peterhansel. Sembla que entre ells dos es jugaran la victòria final ja que, malgrat que ahir va fer una bona etapa, Cyril Despres ja es troba més d'un quart d'hora darrere. El dia no va ser bo per a Nani Roma, que va perdre el tercer lloc i un quart d'hora respecte del guanyador i sembla que les seves possibilitats, juntament amb l'odenenc Àlex Haro, passen ara per lluitar pel podi amb Despres. A l'hora de tancar edició, el Mitsubishi d'Isidre Esteve no havia acabat l'etapa marató. Ocupava el lloc 56 a mitja etapa.

Avui caldrà veure com surt tothom després dels problemes d'enllaç d'ahir, en l'etapa que ha d'unir Salta i Chilecito, tota en territori argentí.