Triomf estèril de Las Palmas, que fa patir l'afició del Calderón fins a l'últim minut

A Las Palmas li van faltar pocs minuts per donar la gran sorpresa i superar el 0-2 amb el qual l'Atlètic de Madrid havia vençut la setmana passada a Gran Canària. Els insulars van vèncer per 2-3 i els va faltar un gol per accedir a quarts de final. Això que no semblava que la sorpresa fos possible quan Griezmann va avançar els matalassers al minut 52 i quan Correa va anotar el 2-1 al 61, després del momentani empat de Livaja al 57. Va ser el mateix davanter croat qui va empatar el partit al 89 i Mateo García, amb el 2-3 al 93, va mantenir les esperances per als seus d'una heroïcitat incompleta.