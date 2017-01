El Catalana Occident Manresa, contra el Barça, el Baskonia i el Betis a la Minicopa

L'infantil del Catalana Occident Manresa ja coneix els seus rivals en el torneig de la Minicopa ACB que tindrà lloc a Vitòria del 16 al 19 de febrer, tot coincidint amb les dates de la Copa del Rei.

Els jugadors, entrenats per Marc Estany, es trobaran en el grup A de la competició al costat dels equips representants del Barça Lassa, del Betis Energía Plus i la Fundación Baskonia 5+11. Els dos primers es classificaran per a les semifinals, on s'enfrontaran amb els dos millors del grup B, que serà format per l'Unicaja, el Reial Madrid, UCAM Múrcia i Divina Seguros Joventut. Els partits de grup es disputaran el dijous 16 i el divendres 17. Pel que fa a les semifinals, seran en la jornada del dissabte 18, i l'endemà es jugarà la final. Aquest torneig es farà en dos escenaris, al Palau de Congressos i al poliesportiu San Andrés.

El Catalana Occident Manresa va aconseguir el bitllet per a la fase final de la Minicopa en la prèvia de final d'octubre a Fuenlabrada i Madrid. L'equip va ser format per Alfons Arco, Gerard Serrano, Bernat Farell, Ton Cuñé. Ferran Fernández, Xavier Magem, Edgar Medina, Arnau Òrrit, Julià Piñeyro, Àlex Tous i Toni Naspler, amb Marc Estany d'entrenador, i amb Sergi Huerta d'ajudant.