El Club Tir Bages té a punt les activitats per al mes de gener

El Club Tir Bages té a punt totes les tirades per als propers caps de setmana del mes de gener. I serà aquest dissabte, a partir de les 16 hores, quan hi hagi la tirada en la modalitat de pistola estàndard. Ja l'endemà, a les 10. 30 hores, serà el torn per als especialistes en la classe de pistola d'aire comprimit. El dissabte 21 (16 h), competició d'arma curta de gros calibre; i el dia 22 (10,30 h) serà el torn del tir amb arc en recorregut 2D.

Finalment, el dia 29 hi haurà la tirada amb pistola de 9 mm i, en la matinal del 30, es farà tirada de pistola estàndard, en la que serà la fase prèvia del campionat català en aquesta modalitat.