Nadia Fernandes: 'Em mereixia alguna victòria, ja que m'he entrenat molt per assolir-ho'

Nadia Fernandes, una fruitosenca de 14 anys que estudia tercer d´ESO, va començar a jugar a pàdel com a federada fa només dos anys, i aquesta temporada ja s´ha alçat amb tres títols: dos Super Gran Eslams i el Màster de Menors de Barcelona, que reunia les setze millors jugadores infantils. Tots els va aconseguir fent parella amb la tarragonina Ainara Pozuelo. A més, Fernandes va acabar el curs en la quarta plaça del rànquing català infantil.

Quan et vas iniciar en el món del pàdel?

Vaig jugar el meu primer partit quan tenia deu anys, juntament amb els meus pares i algunes amigues. Em va agradar molt, i un any després vaig començar a entrenar-me a l´escola de menors del club Tot Pàdel de Sant Fruitós. Tot i això, no vaig començar a jugar com a federada fins fa dos anys.

Com va anar el primer any de competició?

Era infantil de primer any i jugava contra algunes noies més grans que jo, però tot i així vaig arribar en quatre o cinc ocasions a semifinals.

Aquesta temporada passada t´ha millor i has obtingut tres títols...

Sí, en el primer torneig del curs vam arribar a semifinals, i uns quants mesos després l´Ainara Pozuelo i jo vam poder guanyar els Super Grand Eslams de Tarragona i Lleida i ens vam classificar per al Màster de Menors de Barcelona, on participaven les setze millors jugadores de l´any. Un cop allà vam fer un bon torneig i ens vam endur la victòria.

T´esperaves fer un curs tan exitós?

No m´esperava guanyar cap dels tres tornejos, però em mereixia alguna victòria, ja que m´he entrenat molt per aconseguir-ho.

Com és la relació amb la teva parella, dins i fora de la pista?

L´Ainara i jo ens vam conèixer enguany i tenim molta confiança, un fet que ens ajuda molt durant els partits. Però al llarg de la temporada també he jugat amb tres noies més, la Carlota Estrada, que va ser la meva primera parella, l´Alba Paredes i la Gisela Asensio, totes dues de Vilanova i la Geltrú.

Quin és el teu punt fort com a jugadora de pàdel?

El meu tècnic, Salva Navarro, em diu que sóc molt tranquil·la i que no entro a cap baralla ni em deixo influenciar. Però això també em perjudica a vegades, ja que en algunes situacions hauria de tenir més mal geni dins la pista.

Com és la teva rutina d´entrenaments?

Des de fa dos anys m´entreno cada dimarts i dijous durant dues hores a l´escola NPadel Competició de Castellar del Vallès, la localitat on viu el Salva. Ell em va veure en un campionat de Catalunya aleví en el qual vam guanyar la fase de consolació i em van proposar d´entrenar-me amb ell. A més, també vaig una hora a la setmana al Tot Pàdel de Sant Fruitós. A part del vessant esportiu, a tots dos llocs també ensenyen alguns valors, com el respecte pels companys o els rivals.

Quins objectius t´has marcat de cara a aquesta temporada?

Aquest any passo d´infantil a cadet, i hauré de jugar contra noies de molt nivell, algunes de les quals seran més grans que jo. El meu objectiu principal serà gaudir al màxim de cada partit. Pel que fa a resultats, el repte és arribar com a mínim a les semifinals de cada torneig que disputi, i si puc passar a la final o guanyar, molt millor. A més, hauré de canviar de parella, ja que l´Ainara segueix sent infantil. Jugaré amb la gironina Maria Subirà.

La setmana que ve ja debutareu a Tarragona...

Sí, jugarem el primer Gran Eslam de la temporada al Global Pàdel tarragoní, que també serà puntuable per al rànquing espa-nyol.

Quins són els teus referents?

En noies m´agrada molt la madrilenya Alejandra Salazar, que és jugadora de dreta com jo i té molt bona actitud dins la pista. Pel que fa als nois, el meu referent és l´argentí Fernando Belasteguín.