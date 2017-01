De Rooy i Torrallardona perden pistonada amb els Kamaz

Sembla que Gerard de Rooy i el bagenc Moi Torrallardona, al costat del polonès Darek Rodewald, no podran revalidar el títol al Dakar d'enguany .Els pilots d'Iveco han estat setens en l'avantpenúltima etapa, entre Chilecito i San Juan, i ara són 23 minuts darrere del Kamaz d'Eduard Nikolaev, el nou líder.

Els vehicles russos han estat els grans dominadors del dia, amb Nikolaev, Dimitri Sotnikov i Airat Mardeev en les tres primeres posicions. Els dos primers lideren la cursa, amb quatre minuts entre tots dos. Abans de l'etapa, Gerard de Rooy va criticar l'organització per anar a Bolívia en època de pluges i va amenaçar de no tornar-hi. A més, va dir que la suspensió de l'etapa de dimecres els havia perjudicat per la gran feina d'estudi previ que havia realitzat Moi Torrallardona.