Benzema salva la imbatibilitat del Reial Madrid, que arriba a 40 partits

El Sevilla va estar a punt de deixar en 39 la ratxa de victòries seguides del Reial Madrid, però un gol de Benzema a l´últim minut, per variar, va mantenir viva una sèrie que ja arriba a 40 partits. A causa del 3-1 de l´anada, Zidane va decidir donar descans a Cristiano Ronaldo i Modric, però va haver de patir durant uns minuts de la segona part, quan el Sevilla es va situar amb un 3-1 favorable que el posava a dos gols d´arribar als quarts de final.

Un autogol en planxa de Danilo va fer pensar els andalusos en una remuntada, però Marco Asensio va tirar una galleda d´aigua freda amb l´empat. El debutant Jovetic va rematar de volea una centrada per anotar el 2-1 i Iborra, en tocar una pilota deixada morta per Casilla, va fer el 3-1. Però aleshores, un clar penal de Kranevitter a Casemiro va permetre a Ramos fer un 3-2 que ja va aturar els ànims de Nervión. El gol de Benzema al final va servir per no perdre.

Celta i Eibar, endavant

En les altres dues eliminatòries no hi va haver sorpreses. El Celta va fer bo l´1-4 de Mestalla i ahir va derrotar de nou el València per 2-1, amb gol de Sisto en el descompte. Abans havien anotat Rossi pels locals i Vinícius Araujo pels forans. A Ipurua, amb tot ja decidit, Eibar i Osasuna van empatar a zero. Els guipuscoans havien vençut per 0-3 en l´anada.