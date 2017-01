La campiona paralímpica Núria Marquès competirà a Martorell en lliga catalana

Aquest dissabte es disputarà la segona jornada de lliga Catalana de Natació a les instal.lacions del Club Natació Martorell (Carrer del Revall, 42) amb la participació dels millors nedadors i nedadores catalans del moment dins el grup de la natació adaptada. Destaca la presència de Núria Marquès, que va ser campiona paralímpica en els darrers de Jocs de Rio. Hores d'ara a les files del CN Sant Feliu, Marquès competirà demà molt a prop de casa seva, ja que és filla de Castellví de Rosanes que li va fer un gran homenatge quan, el mes de setembre, va tornar a Rio amb un or i una plata.

La competició a la pisicna del CN Martorell començarà a les 16 hores i la primera de les proves en les quals prendrà part Marquès és a les 16,20. A més d'ella, també hi ha inscrits altres medallistes dels Jocs Paralímpics com ara Miguel Luque i Óscar Salguero pel que fa a la acategoria masculina i Sarai Gascón en la femenina. Tots ells es presenten com a favorits per ser els vencedors en les respectives proves que nedaran.