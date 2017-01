La Hivernal del Bages arriba a la 24a edició a Santpedor, el diumenge dia 15 de gener

El Club Hivernal del Bages ja ho té tot gairebé a punt per celebrar la 24a edició de la que és una sortida tradicional en BTT de cada principi d'any, amb el centre d'operacions novament a la vila de Santpedor. És la Hivernal del Bages, que presenta dos trajectes a escollir, un de 52 quilòmetres i un altre de 38 km, i se celebrarà el diumenge 15 de gener.

Les inscripcions es poden fer a shop.hivernaldelbages.cat, on hi ha disponibles 400 places. També es pot fer presencialment a Fa Sol (disposa de 60 inscripcions), Sala Sport Bike (60 més) i Tomàs Bellès (també 60). Els menors de 18 anys han de portar una autorització per poder-hi participar i també es pot omplir en línia.

La prova no és competitiva i és oberta a tothom a partir dels 16 anys i amb ús obligatori del casc. La sortida serà entre les 8 i les 8.30 des de la zona de les piscines de Santpedor, i s'han fixat 3 controls de pas: un al km 19 (hora límit a les 10.30), un segon al km 30 (a les 12 i desviament per la ruta curta) i un tercer al km 43 (13 hores).