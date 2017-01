Roma i Haro es dediquen a conservar i acabaran en quarta posició

La jornada de divendres no ha comportat canvis en els cotxes i el Toyota Hilux tripulat per Nani Roma i l'odenenc Àlex Haro finalitzarà quart el Dakar. Els dos catalans han estat novens en una etapa guanyada per Sébastien Loeb. El nou cops campió del món de ral·lis, però, no n'ha tingut prou amb els divuit segons amb els quals ha avantatjat Stéphane Peterhansel, que guanyarà la cursa amb 5.32 sobre el seu company de Peugeot. Cyril Despres completarà el triplet de la marca del lleó.

Amb aquest triomf, Peterhansel ja sumarà el seu tretzè Dakar, setè en cotxes després dels sis que va aconseguir en motos. Per a l'odenenc Haro serà la seva millor posició després de dues participacions. El 2015 va acabar 41è amb Albert Llovera i l'any passat va ser sisè, després d'una gran remuntada, amb el seu company actual, aleshores amb un Mini.