Sant Fruitós passarà el testimoni com Ciutat del Bàsquet Català a Sant Cugat

Un any ple d'actes relacionats amb l'esport de la cistella es clou aquest dissabte. Sant Fruitós, que ha estat Ciutat del Bàsquet Català del 2016, passarà el testimoni ara a Sant Cugat del Vallès, que ho és en tot aquest 2017. Serà al vespre, al pavelló fruitosenc, quan es faci efectiu el relleu però abans hi ha un munt d'activitats previstes.

L'ajuntament de Sant Fruitós i la comissió organitzadora tenen preparat un programa que s'obre a les 9 del matí amb la caminada popular per diferents espais del poble on es va començar a jugar al bàsquet. De la mà de diferents representants dels clubs històrics de Sant Fruitós es col·locaran les plaques commemoratives. A les 11, al final de la caminada, es farà la inauguració de la nova pista de l'Escola Pla del Puig, i hi haurà una xocolatada popular.

A partir de les 11, al Nexe Espai de Cultura, hi haurà una sessió de Risobasket dirigit a jugadors de més de 10 anys que anirà a càrrec de Toni Fontcuberta. Es repetirà a les 13,30 hores. D'altra banda serà a l'Avinguda Sant Joan on, durant tot el matí, hi haurà els concursos de two ball, triples i foodbasket.

El torn de Sant Cugat

El Nexe Espai rebrà la projecció (a les 15,30) el film «Coach Carter» i després l'activitat ja passarà tota al pavelló d'esports on a les 17,45 hores tindrà lloc un espectacular concurs de triples en la categoria sènior i també d'entrenadors. Els assistents també podran gaudir de les exhibicions de V20 i Anabel Fit Dance. A partir de les 19 hores s'enceta l'acte oficial de cloenda,

amb mostra de Basket Beat Sant Fruitós. L'ajuntament donarà un record als pares dels nadons que han nascut durant el 2016 i a tots els organitzadors i col·laboradors de la Ciutat del Bàsquet; també es projectarà un video de resum de totes les activitats.

A les 21 hores, Mercè Conesa, l'alcaldesa de Sant Cugat, rebrà el testimoni de Sant Fruitós.