Gabon i Guinea Bissau obren la Copa d'Àfrica

L'amfitrió, Gabon, dirigit per José Antonio Camacho i amb Pierre-Emerick Aubameyang com a estrella, i Guinea Bissau estrenaran avui a Libreville l'edició d'enguany de la Copa d'Àfrica, un torneig que té fins a sis equips favorits per aconseguir el títol. Una hora després del partit inaugural jugaran Camerun i Burkina Fasso, els altres dos equips del grup A. A més dels amfitrions, equips com el mateix Camerun, Senegal, Algèria, Egipte, Ghana i Costa d'Ivori presenten les seves credencials amb estrelles com Ryad Mahrez i Sadio Mané.