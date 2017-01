La Lliga denunciarà «actes violents» en el Sevilla-Madrid

La Lliga denunciarà davant del comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol i davant de la comissió antiviolència els «actes violents» ocorreguts ahir a la nit durant el partit de tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei entre el Sevilla i el Reial Madrid, jugat a l'estadi Sánchez Pizjuán de la ciutat andalusa.

Tot i que, en el seu comunicat, no precisa detalls sobre els fets, una part de l'afició sevillista, en concret la de la penya Biris, va insultar el madridista Sergio Ramos després que aquest marqués de penal el segon gol del seu equip, que finalment empataria a tres en la tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei.

Després del duel, el capità madridista va manifestar que no li surt celebrar un gol en un estadi que considera «casa meva», però va fer un gest a una part de la graderia perquè «quan es recorden de la teva mare...».

Segons Ramos, «no m'he escalfat, ni he faltat a l'afició, perquè no em surt celebrar un gol aquí. Demano perdó a una part, però a d'altres no. No vull fer una bola més gran. Sevilla és casa meva, però em dec al Madrid».

La Lliga va dir que cada setmana continuaria informant la federació sobre els incidents de caràcter violent que hi ha als camps de totes les categories.