La Reial Societat, una de les bèsties negres habituals, rival en quarts de la Copa

La Reial Societat, un dels equips als quals el Barça ha costat més de superar en els darrers anys, sobretot a Anoeta, on no guanya des del 2007, serà l'escull dels blaugrana en els quarts de final de la Copa del Rei, segons el sorteig fet ahir a Madrid. L'equip de Luis Enrique, com a mínim, tindrà l'avantatge de jugar la tornada al Camp Nou, tal com va succeir amb l'Athletic en els vuitens de final. El primer partit serà dijous vinent a Sant Sebastià, en partit que es podrà veure per obert a la cadena Gol, i la tornada, set dies més tard a Barcelona, a través de BeIN La Liga.

Luis Enrique va recordar ahir que «Anoeta no és el camp en el qual més sort haguem tingut, és una evidència, i jo com a entrenador encara no hi he guanyat, motiu pel qual la primera victòria es troba més a prop. Serà una eliminatòria apassionant, però diferent dels partits de lliga».

Per la seva banda, l'entrenador dels donostiarres, l'exblaugrana Eusebio Sacristán, afronta la ronda «com un gran repte, davant d'un rival fort i el club que té més Copes. És una eliminatòria difícil, però per fer alguna cosa gran a la Copa cal eliminar qualsevol rival». Va confiar en «una nit màgica» dijous, vigília de la festa patronal de la ciutat, i que «hem de pensar que jugar primer a casa serà positiu per a nosaltres».

L'última vegada que tots dos equips es van enfrontar en aquesta competició va ser la temporada 2013-14, amb Gerardo Martino a la banqueta blaugrana, en semifinals. El Barça va guanyar per 2-0 en l'anada, amb gols de Busquets i Zubikarai, el porter basc, en pròpia porta, i va empatar (1-1) a Anoeta, amb anotacions de Messi i Griezmann.



El Madrid, a Balaídos

Per la seva banda, el Reial Madrid tindrà un os dur amb el Celta, amb la tornada a fora, per arribar a semifinals. Tampoc no sembla que ho hagi de tenir fàcil l'Atlètic de Madrid amb el rocós Eibar. L'eliminatòria, a priori, de nivell més baix és la que enfrontarà l'únic supervivent de Segona, l'Alcorcón, amb l'Alabès.