La renovació de Messi roba visibilitat al retorn a la lliga

La continuïtat de Leo Messi, que acaba contracte amb el Barça el juny del 2018 i que encara no ha renovat, està fent posar nerviós a més d'un a can Barça. L'argentí es manté en un segon terme, però els directius del club van fent declaracions que no ajuden al bon clima i que distreuen del duel d'aquesta tarda contra Las Palmas (16.15 hores, BeIN La Liga), vital per continuar tenint esperances de títol.

Així, si dijous havia estat el director executiu del club, Òscar Grau, qui havia dit que «no cal perdre el cap» en les negociacions amb l'argentí, ahir va ser el representant blaugrana en el sorteig de Copa, Pere Gratacós, qui va afegir que «Messi no seria tan bo sense Iniesta o Neymar. És el millor del món, això sí». A la tarda, Gratacós va ser destituït del càrrec de responsable de Relacions Institucionals del club pel director d'Esports Professionals, Albert Soler, que assumirà les seves funcions.

Ahir va ser Luis Enrique qui va intentar posar sentit comú a la situació en dir que per renovar Messi «cal tenir molta tranquil·litat» i que «les pautes les marcaran Leo i el club». Tot i això, l'asturià va manifestar que no «entraré en el joc» de declaracions. Segons ell, «les he sentides totes i Gratacós ha dit que Messi és el millor. Em quedo amb això. El club s'ha pronunciat clarament sobre la seva renovació i no entraré en el joc de buscar tres peus al gat en tot».

I entre tota aquesta maror, avui el Barça té un duel important contra un dels equips que practica un joc més atractiu de la lliga, Las Palmas, que ja va posar en problemes els barcelonistes en els dos partits de l'any passat, que es van saldar amb victòries per 2-1. A més, en el primer, el mateix Messi va resultar lesionat per a dos mesos.

Luis Enrique va dir, sobre l'equip canari, que «té una filosofia semblant a la nostra. És un dels conjunts més divertits de veure com a aficionat, però per a l'entrenador contrari evidentment no, per la dificultat que suposa prendre'ls la pilota».

El Barça té avui la totalitat de la plantilla a disposició del tècnic, un fet no gaire habitual enguany. Pel que fa al conjunt canari, ve de derrotar a domicili l'Atlètic de Madrid en la Copa tot i quedar eliminat. Afrontarà el xoc d'avui amb la baixa del central Pedro Bigas, lesionat al Calderón, amb la qual cosa l'eix de la rereguarda pot estar format per David García i l'uruguaià Mauricio Lemos, pretès pel Barça l'estiu passat. Tampoc no jugarà Dani Castellano al lateral esquerre, per un problema ciàtic. En atac, el principal dubte és si jugarà Boateng o Livaja.