Ander Mirambell queda en la novena posició de l'europeu de skeleton

Gran any per a Mirambell

El pilot manresà Ander Mirambell va finalitzar en novè lloc el Campionat d'Europa 2017 de skeleton, celebrat conjuntament amb la Copa del Món de Winterberg (Alemanya), on va acabar en quinzena plaça. Mirambell, que per quarta prova consecutiva s'ha colat en el top-20 aquesta temporada, va aconseguir el setzè crono

en la primera mànega mentre que a la segona va ser catorzè, el que li va permetre recuperar una posició en la general i ser quinzè.

L'esportista ha col·locat Espa-nya com a cinquè país europeu en la competició, tan sols superat pels esportistes de Letònia, Rússia, Alemanya i Gran Bretanya. Aquest resultat li ha permès acabar «molt content», encara que també una mica disgustat perquè en la primera mànega «la pista s'ha anat posant més ràpida mentre avançava la prova, ja que l'han regat just abans de l'inici, i ha fet que el gel estigués més tou en la primera mitja hora de cursa».

Per a Mirambell, aconseguir aquesta novena plaça a l'Europeu «ha estat la bomba, és com si et

fiquessis en una final de 100 metres en un europeu d'atletisme, on tan sols poden accedir els vuit millors del continent». A més a més, s'ha mostrat molt content per haver aconseguit el seu tercer Top15 de la temporada, una fita que no havia aconseguit mai el manresà, ara en un gran estat de forma.